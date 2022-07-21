Тобольские власти выделят земли для иван-чая после слов Путина

22 июля 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Власти в Тобольском районе готовы выделить 16 тысяч гектаров свободной земли для выращивания иван-чая Фото: Илья Московец © URA.RU В Тобольском районе (Тюменская область) власти готовы выделить 16 тысяч гектаров земли для выращивания иван-чая. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава Тобольского района Леонид Митрюшкин. Ранее президент РФ говорил о необходимости производить иван-чай. «В Тобольском районе бескрайние поля иван-чая и других трав. В 18 из 22 сельских поселений есть свободные земли общей площадью 16 тысяч гектаров. Мы готовы предоставить их сельхозтоваропроизводителям», — сообщил Митрюшкин. Он также подметил, что инвестиционный офис поможет тем, кто займется ферментированием чая. Кроме того, Митрюшкин заявил об уверенности, что чай из разнотравья сможет пользоваться спросом. По информации из открытых источников, иван-чай (узколистный кипрей) — это быстрорастущее растение. Как правило, по своему окрасу имеет фиолетовый или розовый цветок, реже белого цвета. Растение известно своими полезными свойствами, цветки иван-чая богаты витаминами B и C. Ранее президент России Владимир Путин заявлял о необходимости развивать производство иван-чая. Глава государства отметил, что он полезнее, чем Coca-Cola. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тобольском районе (Тюменская область) власти готовы выделить 16 тысяч гектаров земли для выращивания иван-чая. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава Тобольского района Леонид Митрюшкин. Ранее президент РФ говорил о необходимости производить иван-чай. «В Тобольском районе бескрайние поля иван-чая и других трав. В 18 из 22 сельских поселений есть свободные земли общей площадью 16 тысяч гектаров. Мы готовы предоставить их сельхозтоваропроизводителям», — сообщил Митрюшкин. Он также подметил, что инвестиционный офис поможет тем, кто займется ферментированием чая. Кроме того, Митрюшкин заявил об уверенности, что чай из разнотравья сможет пользоваться спросом. По информации из открытых источников, иван-чай (узколистный кипрей) — это быстрорастущее растение. Как правило, по своему окрасу имеет фиолетовый или розовый цветок, реже белого цвета. Растение известно своими полезными свойствами, цветки иван-чая богаты витаминами B и C. Ранее президент России Владимир Путин заявлял о необходимости развивать производство иван-чая. Глава государства отметил, что он полезнее, чем Coca-Cola.