Юрист рассказала об индексации пенсий работающим

В России пройдет ежегодная индексация пенсий с 1 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России с 1 августа пройдет ежегодная индексация пенсий работавших в предыдущем году граждан. Об ожидаемом размере повышения рассказала юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова.

«Какой бы большой ни была заработная плата работающего пенсионера, сумма ежегодного августовского повышения размера пенсии не может превышать трех пенсионных баллов (пенсионных коэффициентов). Стоимость пенсионного коэффициента в 2015 году была установлена в размере 71,41 рубля и каждый год индексируется. Так, в 2019 году стоимость пенсионного коэффициента составила 87,24 рубля, в 2020 году — 93,00, в 2021 году — 98,86, а в 2022 году — 118,10», — объяснила Белова в интервью Life .

По словам юриста, увеличение выплат для каждого пенсионера зависит от многих факторов. В частности, от года последнего трудоустройства и назначения пенсии, от размера полученной в предыдущем году заработной платы и величины уплаченных страховых взносов и от того, были ли увольнения в период получения пенсии с 2016 года.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ сообщил, что на повышение пенсии с 1 августа могут рассчитывать 7,3 миллиона россиян. Так, прибавку 7200 рублей получат люди, достигшие в июле 80-ти лет.