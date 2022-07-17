Экономисты рассказали, каким категориям повысят пенсии в августе

17 июля 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

В августе прибавка к пенсии будет у тех, кто недавно уволился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 августа повышенные пенсии будут у граждан, которым исполнилось 80 лет. Мера коснется только получателей страховых выплат, рассказали экономисты. Работающим пенсионерам пересчитают страховые выплаты по старости. 1 августа ежегодно поднимают пенсии гражданам, которые работали на протяжении предшествующего перерасчету года. Сумма увеличится максимум на 314,07 рубля, сообщает сайт MK.RU . На повышение смогут рассчитывать 7,3 миллиона россиян, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В августе получат прибавку те, кто уволился с работы в апреле, отметил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхма. Они получат пенсию с учетом пропущенных индексаций с доплатой за несколько месяцев ожидания перерасчета. С 1 августа на 7200 рублей повысятся выплаты у тех, кому в июле исполнилось 80 лет. «Граждане, достигшие 80-летнего возраста и получающие социальную пенсию, не могут претендовать на доплату», — рассказал Сафонов. Аналогичную прибавку получат ставшие инвалидами первой группы. Ранее в России одобрили индексацию пенсий военным на 10%. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Индексацию планируется проводить с 1 июня. В начале государства глава государства подписал закон, предусматривающий индексацию страховых пенсий на уровне 8,6%, пишет РАПСИ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

С 1 августа повышенные пенсии будут у граждан, которым исполнилось 80 лет. Мера коснется только получателей страховых выплат, рассказали экономисты. Работающим пенсионерам пересчитают страховые выплаты по старости. 1 августа ежегодно поднимают пенсии гражданам, которые работали на протяжении предшествующего перерасчету года. Сумма увеличится максимум на 314,07 рубля, сообщает сайт MK.RU. На повышение смогут рассчитывать 7,3 миллиона россиян, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В августе получат прибавку те, кто уволился с работы в апреле, отметил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхма. Они получат пенсию с учетом пропущенных индексаций с доплатой за несколько месяцев ожидания перерасчета. С 1 августа на 7200 рублей повысятся выплаты у тех, кому в июле исполнилось 80 лет. «Граждане, достигшие 80-летнего возраста и получающие социальную пенсию, не могут претендовать на доплату», — рассказал Сафонов. Аналогичную прибавку получат ставшие инвалидами первой группы. Ранее в России одобрили индексацию пенсий военным на 10%. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Индексацию планируется проводить с 1 июня. В начале государства глава государства подписал закон, предусматривающий индексацию страховых пенсий на уровне 8,6%, пишет РАПСИ.