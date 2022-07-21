Компоненты электрокара будут использоваться в создании молодежного автомобиля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганский завод дорожной техники «Регион-45» передаст КГУ электромобиль Nissan Leaf. С помощью него студенты будут создавать бюджетный молодежный автомобиль в рамках проекта «Родстер «Крым». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«Завод дорожной техники „Регион-45“ осуществляет помощь поставкой необходимых компонентов для создания прототипа автомобиля. Сейчас завод передает КГУ электромобиль Nissan Leaf, компоненты которого будут использованы для создания курганской версии молодежного родстера „КРЫМ“: электротрансмиссия, инвертор, контроллеры различного уровня, AC/DC, DC/DC преобразователи и др. Эти компоненты крайне нужны и продвинут работу над проектом далеко вперед. Мы следим за ходом проекта и оказываем всемерную поддержку, чтобы движение к результату было максимально быстрым и продуктивным», — рассказали в предприятии.

Идея создания проекта «Родстер «Крым» родилась в МГТУ имени Баумана. Для создания молодежных автомобилей из отечественной компонентной базы, была создана Межвузовская студенческая инженерно-технологическая корпорация. В нее вошли представители более 20 технических вузов страны. КГУ в этом проекте представляют сотрудники кафедры гусеничных машин и прикладной механики, имеющие опыт участия в таких значимых проектах как ЕМП «Кортеж», АКП-КамАЗ и «Курганец-25».

Ранее URA.RU писало, что курганский завод дорожной техники «Регион-45» отправил автогудронатор в ДНР для ремонта дорог. Также сообщалось о том, что «Курганмашзавод» в рамках соглашения с Ямалом в город Волноваха Донецкой Народной республики передал мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ.

Курганский завод дорожной техники передаст КГУ электрокар Фото: ЗДТ «Региона-45»

Передача электромобиля пройдет в рамках проекта «Родстер «Крым» Фото: ЗДТ «Региона-45»

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