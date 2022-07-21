21 июля 2022

Курганский завод подарит КГУ электромобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Электрозаправки. Тюмень, электромобиль, электрокар, электрозаправка, заправка автомобиля
Компоненты электрокара будут использоваться в создании молодежного автомобиля Фото:

Курганский завод дорожной техники «Регион-45» передаст КГУ электромобиль Nissan Leaf. С помощью него студенты будут создавать бюджетный молодежный автомобиль в рамках проекта «Родстер «Крым». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«Завод дорожной техники „Регион-45“ осуществляет помощь поставкой необходимых компонентов для создания прототипа автомобиля. Сейчас завод передает КГУ электромобиль Nissan Leaf, компоненты которого будут использованы для создания курганской версии молодежного родстера „КРЫМ“: электротрансмиссия, инвертор, контроллеры различного уровня, AC/DC, DC/DC преобразователи и др. Эти компоненты крайне нужны и продвинут работу над проектом далеко вперед. Мы следим за ходом проекта и оказываем всемерную поддержку, чтобы движение к результату было максимально быстрым и продуктивным», — рассказали в предприятии.

Идея создания проекта «Родстер «Крым» родилась в МГТУ имени Баумана. Для создания молодежных автомобилей из отечественной компонентной базы, была создана Межвузовская студенческая инженерно-технологическая корпорация. В нее вошли представители более 20 технических вузов страны. КГУ в этом проекте представляют сотрудники кафедры гусеничных машин и прикладной механики, имеющие опыт участия в таких значимых проектах как ЕМП «Кортеж», АКП-КамАЗ и «Курганец-25».

Ранее URA.RU писало, что курганский завод дорожной техники «Регион-45» отправил автогудронатор в ДНР для ремонта дорог. Также сообщалось о том, что «Курганмашзавод» в рамках соглашения с Ямалом в город Волноваха Донецкой Народной республики передал мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ.

Курганский завод дорожной техники передаст КГУ электрокар
Фото:
Передача электромобиля пройдет в рамках проекта «Родстер «Крым»
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

Курганский завод дорожной техники «Регион-45» передаст КГУ электромобиль Nissan Leaf. С помощью него студенты будут создавать бюджетный молодежный автомобиль в рамках проекта «Родстер «Крым». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «Завод дорожной техники „Регион-45“ осуществляет помощь поставкой необходимых компонентов для создания прототипа автомобиля. Сейчас завод передает КГУ электромобиль Nissan Leaf, компоненты которого будут использованы для создания курганской версии молодежного родстера „КРЫМ“: электротрансмиссия, инвертор, контроллеры различного уровня, AC/DC, DC/DC преобразователи и др. Эти компоненты крайне нужны и продвинут работу над проектом далеко вперед. Мы следим за ходом проекта и оказываем всемерную поддержку, чтобы движение к результату было максимально быстрым и продуктивным», — рассказали в предприятии. Идея создания проекта «Родстер «Крым» родилась в МГТУ имени Баумана. Для создания молодежных автомобилей из отечественной компонентной базы, была создана Межвузовская студенческая инженерно-технологическая корпорация. В нее вошли представители более 20 технических вузов страны. КГУ в этом проекте представляют сотрудники кафедры гусеничных машин и прикладной механики, имеющие опыт участия в таких значимых проектах как ЕМП «Кортеж», АКП-КамАЗ и «Курганец-25». Ранее URA.RU писало, что курганский завод дорожной техники «Регион-45» отправил автогудронатор в ДНР для ремонта дорог. Также сообщалось о том, что «Курганмашзавод» в рамках соглашения с Ямалом в город Волноваха Донецкой Народной республики передал мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...