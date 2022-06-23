Мини-погрузчик Курганского машиностроительного завода, который производит военную технику для вооруженных сил России, отправился в Донецкую Народную республику. Об этом сообщается в группе ПАО «Курганмашзавод» в социальной сети «ВКонтакте».
«Мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ отгружен в город Волноваха в рамках мероприятия по оказанию гуманитарной помощи. ПАО „Курганмашзавод“ заключил договор с НО „Фонд ‚Сотрудничество Ямала‘, — говорится в сообщении.
Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ 24 февраля. Как сообщалось, ее главные цели — денацификация и демилитаризация, а также защита мирных жителей. Как сообщало Минобороны РФ, ВСУ и нацбаты готовили нападение на Донбасс в марте, которое удалось предотвратить.
МКСМ-1000 НМ отправится в город Волноваха Донецкой Народной республики
Фото: ПАО «Курганмашзавод»
Мини-погрузчик «Курганмашзавода» отправится в ДНР в рамках гуманитарной помощи
Фото: ПАО «Курганмашзавод»
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Мини-погрузчик Курганского машиностроительного завода, который производит военную технику для вооруженных сил России, отправился в Донецкую Народную республику. Об этом сообщается в группе ПАО «Курганмашзавод» в социальной сети «ВКонтакте». «Мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ отгружен в город Волноваха в рамках мероприятия по оказанию гуманитарной помощи. ПАО „Курганмашзавод“ заключил договор с НО „Фонд ‚Сотрудничество Ямала‘, — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что ЯНАО отправит на Донбасс технику в качестве гуманитарной помощи. В рамках соглашения Ямал отправит в город Волноваха Донецкой Народной республики 15 единиц техники. Среди них: пожарные машины, дорожная, специальная техника, а также пассажирские автобусы. Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ 24 февраля. Как сообщалось, ее главные цели — денацификация и демилитаризация, а также защита мирных жителей. Как сообщало Минобороны РФ, ВСУ и нацбаты готовили нападение на Донбасс в марте, которое удалось предотвратить.