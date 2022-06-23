«Курганмашзавод» отправил мини-погрузчик в Донбасс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мини-погрузчик Курганского машиностроительного завода, который производит военную технику для вооруженных сил России, отправился в Донецкую Народную республику. Об этом сообщается в группе ПАО «Курганмашзавод» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мини-погрузчик МКСМ-1000 НМ отгружен в город Волноваха в рамках мероприятия по оказанию гуманитарной помощи. ПАО „Курганмашзавод“ заключил договор с НО „Фонд ‚Сотрудничество Ямала‘, — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ЯНАО отправит на Донбасс технику в качестве гуманитарной помощи. В рамках соглашения Ямал отправит в город Волноваха Донецкой Народной республики 15 единиц техники. Среди них: пожарные машины, дорожная, специальная техника, а также пассажирские автобусы.

Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ 24 февраля. Как сообщалось, ее главные цели — денацификация и демилитаризация, а также защита мирных жителей. Как сообщало Минобороны РФ, ВСУ и нацбаты готовили нападение на Донбасс в марте, которое удалось предотвратить.

МКСМ-1000 НМ отправится в город Волноваха Донецкой Народной республики Фото: ПАО «Курганмашзавод»

Мини-погрузчик «Курганмашзавода» отправится в ДНР в рамках гуманитарной помощи Фото: ПАО «Курганмашзавод»