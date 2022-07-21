У курганцев нашли сотни единиц оружия и электрошокеров

Курганцы пытались пронести в суды оружие, электрошокеры и другие запрещенные предметы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За полгода жители Курганской области принесли с собой в суды 226 единиц газового и травматического оружия, а также электрошокеры и колюще-режущие предметы. Запрещенные предметы у посетителей судов обнаружили судебные приставы. Информация опубликована на сайте Управления федеральной службы судебных приставов России по Курганской области.

«При осуществлении пропускного режима судебные приставы выявили и изъяли 226 единиц газового и травматического оружия, 10 электрошоковых устройств и 862 колюще-режущих предмета. За 6 месяцев 2022 года приставы пресекли попытки граждан пронести в здания судов и участков мировых судей 1134 запрещенных предмета», — указано в опубликованном сообщении. Кроме этого, за полгода судебные приставы задержали 32 гражданина, которые скрывались от органов дознания, суда и следствия.

Ранее URA.RU писало, что за полгода в Курганской области из-за нарушений изъято более 500 единиц оружия. Основные нарушения были связаны с несоблюдением сроков регистрации и перерегистрации оружия, а также постановки на учет.