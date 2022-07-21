21 июля 2022

Пермяк пытался сбыть огромную партию наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, конопля, наркотики, вещдок, гашиш
Мужчину поймали во время закладки наркотиков в тайник Фото:

В Перми задержан мужчина, который пытался сбыть крупную партию наркотических средств. В пресс-службе УМВД по городу Перми рассказали подробности задержания мужчины.

«Пермяка поймали во время закладки запрещенных веществ в тайник на территории Мотовилихинского района. При личном досмотре злоумышленника обнаружены и изъяты 87 свертков с веществом, которое после проведения экспертизы оказалось героином. Также по результатам обнаружения тайников изъято 6 свертков», — рассказали в полиции.

По словам задержанного, он приобрел героин в интернете для последующей перепродажи. Всего у мужчины нашли 365 грамм наркотиков. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело, сейчас он находится в изоляторе.

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В Перми задержан мужчина, который пытался сбыть крупную партию наркотических средств. В пресс-службе УМВД по городу Перми рассказали подробности задержания мужчины. «Пермяка поймали во время закладки запрещенных веществ в тайник на территории Мотовилихинского района. При личном досмотре злоумышленника обнаружены и изъяты 87 свертков с веществом, которое после проведения экспертизы оказалось героином. Также по результатам обнаружения тайников изъято 6 свертков», — рассказали в полиции. По словам задержанного, он приобрел героин в интернете для последующей перепродажи. Всего у мужчины нашли 365 грамм наркотиков. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело, сейчас он находится в изоляторе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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