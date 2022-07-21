Пермяк пытался сбыть огромную партию наркотиков

Мужчину поймали во время закладки наркотиков в тайник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми задержан мужчина, который пытался сбыть крупную партию наркотических средств. В пресс-службе УМВД по городу Перми рассказали подробности задержания мужчины.

«Пермяка поймали во время закладки запрещенных веществ в тайник на территории Мотовилихинского района. При личном досмотре злоумышленника обнаружены и изъяты 87 свертков с веществом, которое после проведения экспертизы оказалось героином. Также по результатам обнаружения тайников изъято 6 свертков», — рассказали в полиции.

По словам задержанного, он приобрел героин в интернете для последующей перепродажи. Всего у мужчины нашли 365 грамм наркотиков. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело, сейчас он находится в изоляторе.