Граждане Германии, обрадовавшись запуску газопровода «Северный поток-1», требуют от правительства запустить «Северный поток-2». Свое мнение выразили читатели немецкого портала Welt (заблокирован в РФ).
«Что кроме оскорбленного самолюбия некоторых политиков говорит против запуска „Северного потока-2“? Даже американцы не будут против», — написал пользователь под ником «Квантовый туннель».
Западные страны ввели санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом страны ЕС признавали, что не смогут пережить зиму без российского газа.
По мнению комментаторов, «Северный поток-2» смог бы спасти европейцев от «холодной смерти»
Фото: скрин Die Welt
Пользователи не видят смысла в дальнейшем потакании Украине
Фото: скрин Die Welt
Читатели недовольны равнодушием правительства к своим гражданам
Фото: скрин Die Welt
Немцы устали от лицемерия своего правительства
Фото: скрин Die Welt
Другие комментаторы восхитились обязательностью российской компании
Фото: скрин Die Welt
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Граждане Германии, обрадовавшись запуску газопровода «Северный поток-1», требуют от правительства запустить «Северный поток-2». Свое мнение выразили читатели немецкого портала Welt (заблокирован в РФ). «Что кроме оскорбленного самолюбия некоторых политиков говорит против запуска „Северного потока-2“? Даже американцы не будут против», — написал пользователь под ником «Квантовый туннель». «Северный поток-1» после окончания технических работ возобновил подачу газа в Германию 21 июля. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что эксплуатация «Северного потока-2» невозможна, а страны Евросоюза будут вынуждены экономить газ в случае необходимости. Западные страны ввели санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом страны ЕС признавали, что не смогут пережить зиму без российского газа.