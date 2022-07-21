Немцы выдвинули требование после запуска «Северного потока»

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Немецкие пользователи недовольны антироссийской политикой правительства Фото:
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«Северный поток — 2»

Граждане Германии, обрадовавшись запуску газопровода «Северный поток-1», требуют от правительства запустить «Северный поток-2». Свое мнение выразили читатели немецкого портала Welt (заблокирован в РФ).

«Что кроме оскорбленного самолюбия некоторых политиков говорит против запуска „Северного потока-2“? Даже американцы не будут против», — написал пользователь под ником «Квантовый туннель».

«Северный поток-1» после окончания технических работ возобновил подачу газа в Германию 21 июля. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что эксплуатация «Северного потока-2» невозможна, а страны Евросоюза будут вынуждены экономить газ в случае необходимости.

Западные страны ввели санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом страны ЕС признавали, что не смогут пережить зиму без российского газа.

Читатели требуют немедленного запуска трубопровода
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Граждане Германии, обрадовавшись запуску газопровода «Северный поток-1», требуют от правительства запустить «Северный поток-2». Свое мнение выразили читатели немецкого портала Welt (заблокирован в РФ). «Что кроме оскорбленного самолюбия некоторых политиков говорит против запуска „Северного потока-2“? Даже американцы не будут против», — написал пользователь под ником «Квантовый туннель». «Северный поток-1» после окончания технических работ возобновил подачу газа в Германию 21 июля. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что эксплуатация «Северного потока-2» невозможна, а страны Евросоюза будут вынуждены экономить газ в случае необходимости. Западные страны ввели санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом страны ЕС признавали, что не смогут пережить зиму без российского газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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