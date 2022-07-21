Во дворах у тюменского правительства на машины рухнуло дерево. Видео

22 июля 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Дерево упало на машины и перекрыло выезд из двора (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В центре Тюмени, в одном из дворов, расположенном в паре сотен метров от правительства Тюменской области, дерево рухнуло на автомобили и тротуар. Пост об этом в социальных сетях разместила жительница дома на Орджоникидзе, 50а. По ее словам, собственники два года просят управляющую компанию обрезать деревья, выросшие уже выше домов. «Недоброе утро на Орджоникидзе, 50а. Центр города, рядом правительство области, сидит губернатор. И вот так живем: огромное дерево упало на машины, заблокирован выезд из двора. Мы эти деревья просим обрезать два года, нам не разрешают. Говорят, что это собственность города. Что за бардак?» — говорит на видео жительница дома в центре Тюмени, пост размещен в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях на ситуацию отреагировали городские власти. «Ведущий инженер квартальной инспекции Службы заказчика по благоустройству Центрального административного округа проведет осмотр территории. Обязательно вернемся с ответом до 28 июля», — написали с официального аккаунта мэрии «Тюмень — наш дом». Согласно данным ресурса «Реформа ЖКХ», за управление домом на Орджоникидзе, 50а отвечает УК «Жилищный стандарт». В приемной компании журналиста URA.RU не смогли оперативно соединить с руководством, направлен письменный запрос. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В центре Тюмени, в одном из дворов, расположенном в паре сотен метров от правительства Тюменской области, дерево рухнуло на автомобили и тротуар. Пост об этом в социальных сетях разместила жительница дома на Орджоникидзе, 50а. По ее словам, собственники два года просят управляющую компанию обрезать деревья, выросшие уже выше домов. «Недоброе утро на Орджоникидзе, 50а. Центр города, рядом правительство области, сидит губернатор. И вот так живем: огромное дерево упало на машины, заблокирован выезд из двора. Мы эти деревья просим обрезать два года, нам не разрешают. Говорят, что это собственность города. Что за бардак?» — говорит на видео жительница дома в центре Тюмени, пост размещен в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях на ситуацию отреагировали городские власти. «Ведущий инженер квартальной инспекции Службы заказчика по благоустройству Центрального административного округа проведет осмотр территории. Обязательно вернемся с ответом до 28 июля», — написали с официального аккаунта мэрии «Тюмень — наш дом». Согласно данным ресурса «Реформа ЖКХ», за управление домом на Орджоникидзе, 50а отвечает УК «Жилищный стандарт». В приемной компании журналиста URA.RU не смогли оперативно соединить с руководством, направлен письменный запрос.