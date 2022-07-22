Авиашоу продлится два дня — 23 и 24 июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Свердловской области смогут понаблюдать за выступлением пилотажной группы «Первушино» и увидеть, как парашютист Александр Косков совершит прыжок с флагом России размером с шесть волейбольных полей. Все мероприятия пройдут в рамках авиационного фестиваля «Небо вместо моря», который состоится 23 и 24 июля на аэродроме ДОСААФ «Логиново» в Белоярском районе Свердловской области, сообщили организаторы на пресс-конференции.

«Мы повторяем рекорд [России] с самым большим флагом России: 800 квадратных метров — это шесть волейбольных площадок. Выполнять его будет мировой рекордсмен Александр Косков. Он сам сделал конструкцию, в которую уложен флаг — она весит 130 килограмм», — рассказала автор проекта «Небо вместо моря» Вероника Пиджакова.

Флаг гарантированно раскроют во время прыжка 23 июля в 13.30, но не обещают, что повторят рекорд на следующий день. Связано это с тем, что триколор сложно быстро и аккуратно сложить обратно за сутки. Однако организаторы приложат все усилия, чтобы показать повторный прыжок 24 июля.

Что касается всей программы, то она стартует в 10.00 с высшего пилотажа в исполнении самолета ЯК-52. Чемпион России по высшему пилотажу Хамит Гинятуллин выполнит «Сапог» с управляемой бочкой вверх и вниз на высоте 400 метров, петлю Нестерова и другие элементы. Также он повторит свое выступление в 11.00 и 15.00. В 10.15, 10.45, 11.15 и 11.45 пройдет шоу-приземление парашютистов.

В 12.00 и 14.40 состоится выступление пилотажной группы «Первушино», которая в составе четырех пилотов покажет фигуры «сердце», эффектный «вентилятор», перекрестные роспуски и роспуски «тюльпан», горизонтальный «веер» и многое другое. Также с 17.00 до 20.00 гости фестиваля смогут полетать на воздушном шаре, если будет приемлемая погода. Требуется дополнительная регистрация по телефону: +7 (922) 188-21-49.

Детей также не оставят без внимания — с 10.00 до 18.00 для них подготовлена бесплатная программа: каждый час танцевальные тренировки, шоу мыльных пузырей, подвижные игры на свежем воздухе с аниматорами, эстафеты. Юным свердловчанам покажут спектакль «Как Подушкин богатырем стал» по мотивам русских народных сказок. Начало сеансов: 11.00, 13.00, 16.00. Вход на фестиваль бесплатный, но требуется регистрация .

Последний раз авиашоу прошло в честь 9 мая. Так Верхняя Пышма и Кировграда (Свердловская область) стали одними из немногих городов в регионе, в котором прошла воздушная часть парада в День Победы.

Так выглядит флаг в сложенном состоянии Фото: официальная группа «Небо вместо моря» во «ВКонтакте»

Таким будет флаг в раскрытом виде Фото: официальная группа «Небо вместо моря» во «ВКонтакте»

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