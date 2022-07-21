Звезда «нулевых» Малинин выступит для жителей Салехарда

Для первых 50 гостей организаторы пообещали бесплатный вход Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

В следующую пятницу бар «Нефть» устраивает для жителей Салехарда (ЯНАО) «дискотеку девяностых и нулевых», куда приглашен певец, выпускник «Фабрики звезд» Никита Малинин. Об этом URA.RU сообщило руководство заведения.

«Дискотеки „девяностых“ и „нулевых“ практически всегда пользуются особым спросом у наших гостей. Много желающих „вспомнить молодость“ и „хорошенько затусить“. Мы привозили Децла, Акулу, в мае у нас выступали Лигалайз и Нигатив. Надеемся, несмотря на лето и в этот раз гостей будет много», — рассказали собеседники агентства.

Также в заведении добавили, что звонки о бронировании столиков поступают постоянно. Некоторые гости смогут пройти бесплатно — достаточно оказаться в числе первых 50 посетителей. Гонорар артиста организаторы решили не озвучивать.

Ранее URA.RU сообщало, В Новом Уренгое пройдет концерт NILETTO. Он пройдет 12 октября 2022 года на сцене ДС «Звездный».