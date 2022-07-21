21 июля 2022

ХМАО и Томская область подписали договор о границах регионов

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Подписание Соглашения о цивилизованной политической конкуренции в ходе выборов Президента РФ. Челябинск, подписание соглашения
В документе указаны точные координаты прохождения границы Фото:

В правительстве ХМАО одобрили соглашение с Томской областью об установлении границы между регионами. Информация об этом была опубликована на официальном сайте правительства округа.

«Местоположение границы между субъектами Российской Федерации Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой и Томской областью считать описанным в соответствии с координатным и графическим описаниями местоположения границы. Координатное и графическое описания местоположения границы между сторонами являются неотъемлемыми частями Соглашения», — сообщается в документе. При этом в нем же отмечается, что данное соглашение не меняет и не устанавливает новые границы. Территориальные разногласия между субъектами отсутствуют.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Оно касается обмена опытом по ряду направлений.

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В правительстве ХМАО одобрили соглашение с Томской областью об установлении границы между регионами. Информация об этом была опубликована на официальном сайте правительства округа. «Местоположение границы между субъектами Российской Федерации Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой и Томской областью считать описанным в соответствии с координатным и графическим описаниями местоположения границы. Координатное и графическое описания местоположения границы между сторонами являются неотъемлемыми частями Соглашения», — сообщается в документе. При этом в нем же отмечается, что данное соглашение не меняет и не устанавливает новые границы. Территориальные разногласия между субъектами отсутствуют. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Оно касается обмена опытом по ряду направлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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