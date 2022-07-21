ХМАО и Томская область подписали договор о границах регионов

22 июля 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

В документе указаны точные координаты прохождения границы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В правительстве ХМАО одобрили соглашение с Томской областью об установлении границы между регионами. Информация об этом была опубликована на официальном сайте правительства округа. «Местоположение границы между субъектами Российской Федерации Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой и Томской областью считать описанным в соответствии с координатным и графическим описаниями местоположения границы. Координатное и графическое описания местоположения границы между сторонами являются неотъемлемыми частями Соглашения», — сообщается в документе. При этом в нем же отмечается, что данное соглашение не меняет и не устанавливает новые границы. Территориальные разногласия между субъектами отсутствуют. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Оно касается обмена опытом по ряду направлений. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В правительстве ХМАО одобрили соглашение с Томской областью об установлении границы между регионами. Информация об этом была опубликована на официальном сайте правительства округа. «Местоположение границы между субъектами Российской Федерации Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой и Томской областью считать описанным в соответствии с координатным и графическим описаниями местоположения границы. Координатное и графическое описания местоположения границы между сторонами являются неотъемлемыми частями Соглашения», — сообщается в документе. При этом в нем же отмечается, что данное соглашение не меняет и не устанавливает новые границы. Территориальные разногласия между субъектами отсутствуют. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Оно касается обмена опытом по ряду направлений.