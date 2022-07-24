В Кургане долгострой завершат в этом году, но работы не начаты

С 2013 года застройщиком является компания ООО «Эверест» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане застройщик ООО «Эверест» уже около десяти лет не может закончить строительство многоэтажного кирпичного дома возле Бурово-Петровского моста. Разрешение на строительство подрядная организация получила еще в 2013 году, однако в настоящее время никаких работ на объекте не ведется. Застройщик обещает властям достроить дом в 2022 году. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города в ответе на запрос.

«По информации департамента архитектуры, строительства и земельных отношений, разрешение на строительство многоквартирного дома по ул. Аргентовского, 125, выдано в 2010 году. С 9 июля 2013 года застройщиком является ООО „Эверест“. Работы на объекте не ведутся. Со слов представителя застройщика, начать строительство планируется в 2022 году, и ввести объект в эксплуатацию в 2023 году», — рассказали в мэрии. В настоящее время разрешение на строительство объекта площадью 8704 квадратных метра действует до мая 2024 года.

Ранее стройкой многоэтажного жилого дома по улице Аргентовского, 125, занималась подрядная организация ООО «Аметист». Разрешение на строительство нулевого цикла первой очереди было выдано в 2005 году.

URA.RU обратились за комментарием в ООО «Эверест», чтобы выяснить, когда будет продолжено строительство заброшенного дома. Представитель компании в разговоре с корреспондентом заявил, что в настоящее время ничего не может сказать по данному объекту.

В Кургане не могут закончить долгострой по улице Аргентовского 125 Скрин: Яндекс.Карты

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