В Екатеринбурге организаторы спрятали концерт запрещенной группы

Концерт попытались тайно перенести на новую площадку Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге концертная площадка Teleclub попытался обойти запрет на выступление артиста из «запрещенных списков» и объявила об официальной отмене концерта группы Anacondaz. Музыканты должны выступать 22 июля в 20:00. Однако следом обладателям билетов пришло письмо о том, что площадку перенесли в другое место.

«Проведение летнего фестиваля PAUZERN PICNIC 22 июля на летней площадке „Теле-клуба“ невозможно по причинам, независящим от площадки», — говорится в сообщении Teleclub, которое пришло всем покупателям билетов на почту. Anacondaz также сообщили в своем telegram-канале, что «концерт по требованию МВД отменяется» и группа планирует позже оспорить это решение в прокуратуре.

Однако один из читателей URA.RU сообщил, что спустя время ему пришло другое письмо, в котором указано, что концерт переместиться на новую площадку. Организаторы заявили, что PAUZERN PICNIC состоится на берегу Верх-Исетского пруда. «Встречаемся в CUBA CUBA — пляжном комплексе в Екатеринбурге на берегу Верх-Исетского пруда. […] Убедительно просим воздержаться от публикации этой информации в социальных сетях. Уведомления об изменении места проведения получат все обладатели билетов», — написано в письме. Также указано, что все билеты действительны и не требуют обмена.

Ранее среди промоутеров стал распространяться список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В черный список попали 37 артистов, которые осудили проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. Среди артистов оказались группа Anacondaz, а также певицы из Екатеринбурга Лиза Монеточка и Вера Мусаелян, солистка группы «Алоэ Вера».

Объявление об отмене в 17.00 Скриншот из официальной группы концерта во «ВКонтакте»

Такое письмо пришло поклоннику группы на почту Фото: читатель URA.RU

Помимо концерта организаторы предлагают гостям отдохнуть у бассейна Фото: читатель URA.RU

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