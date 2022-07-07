Свердловские музыканты попали в черный список. В нем — «Монеточка» и «Алоэ Вера»

08 июля 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

Лиза «Монеточка» не поддержала спецоперацию РФ на Украине Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певицы из Екатеринбурга Лиза «Монеточка» и Вера Мусаелян, солистка группы «Алоэ Вера», попали в список «нежелательных» артистов. Они отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине и покинули страну. Всего в списке 37 артистов. «Один из собеседников [из числа организаторов концертов], однако, подтвердил: „Да, список правильный“. Но уточнил, что лист ежедневно корректируется и дополняется, — впрочем, и без него „все продюсеры прекрасно знают“, кого можно, а кого нельзя», — пишет «Фонтанка», в распоряжении которой оказался документ. Помимо «Монеточки» и Мусаелян в списке рэп-исполнители Noize MC, Oxxxymiron, Face (Иван Дремин, признан иноагентом), Morgenshtern (Алишер Валеев, признан иноагентом) певицы «Земфира», «Манижа», «Гречка», «Дора», а также группы Little Big, «Би-2», «Кровосток» и Anacondaz. Ранее URA.RU сообщало, что после начала спецоперации РФ «Монеточка» отменила свой концертный тур по России и переехала в Литву. Оттуда она сообщила, что беременна. Мусаелян покинула Россию в начале марта, написав в соцсетях, что боится «за себя, за свободу, за общество». Певица отдыхала на Бали, где попала в аварию. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певицы из Екатеринбурга Лиза «Монеточка» и Вера Мусаелян, солистка группы «Алоэ Вера», попали в список «нежелательных» артистов. Они отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине и покинули страну. Всего в списке 37 артистов. «Один из собеседников [из числа организаторов концертов], однако, подтвердил: „Да, список правильный“. Но уточнил, что лист ежедневно корректируется и дополняется, — впрочем, и без него „все продюсеры прекрасно знают“, кого можно, а кого нельзя», — пишет «Фонтанка», в распоряжении которой оказался документ. Помимо «Монеточки» и Мусаелян в списке рэп-исполнители Noize MC, Oxxxymiron, Face (Иван Дремин, признан иноагентом), Morgenshtern (Алишер Валеев, признан иноагентом) певицы «Земфира», «Манижа», «Гречка», «Дора», а также группы Little Big, «Би-2», «Кровосток» и Anacondaz. Ранее URA.RU сообщало, что после начала спецоперации РФ «Монеточка» отменила свой концертный тур по России и переехала в Литву. Оттуда она сообщила, что беременна. Мусаелян покинула Россию в начале марта, написав в соцсетях, что боится «за себя, за свободу, за общество». Певица отдыхала на Бали, где попала в аварию. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.