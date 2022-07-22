Врач Ярцева объяснила, какую одежду носить в жаркую погоду

23 июля 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

В жару у человека должна быть покрыта одеждой большая часть тела Фото: Сергей Русанов © URA.RU При жаркой погоде человеку следует отказаться от черной одежды и сделать выбор в пользу льняной или легкой хлопковой ткани, которая покроет большую часть тела. Также обязательно нужно носить головной убор. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева. «Не надо в черной одежде ходить. Обязательно должны быть головные уборы. Одежда вообще должна покрывать большую часть тела, и она должна состоять либо из льняной ткани, либо легкой хлопковой и свободной, чтобы воздух добирался до тела. Это позволит сохраниться терморегуляции», — сказала Ирина Ярцева. По словам специалиста, спасти от вредного воздействия солнца на кожу поможет головной убор, которые закроет шею и плечи. «Среди головных уборов желательны шляпы с широкими полями. Такие закрывают шею, лицо и плечи, чтобы они не обгорели. Также желательны светлые шляпы. И вообще в световой день надо оставаться дома. Тем более, что особенно легко обезвоживаются пожилые люди и у них куда-то голова едет. Их стоит водой напоить, сразу становятся опять адекватными», — отметила она. Также врач Ярцева предупредила об известных заблуждениях об охлаждении организма. «Во время жары нельзя пить никакой алкоголь. Или сладкой водой утолять жажду. Таким способом ее не утолить, а только вред здоровью будет, потому что в этих напитках содержится большое количество сахаров, которые повреждают сердечно-сосудистую систему», — подчеркнула терапевт. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

При жаркой погоде человеку следует отказаться от черной одежды и сделать выбор в пользу льняной или легкой хлопковой ткани, которая покроет большую часть тела. Также обязательно нужно носить головной убор. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева. «Не надо в черной одежде ходить. Обязательно должны быть головные уборы. Одежда вообще должна покрывать большую часть тела, и она должна состоять либо из льняной ткани, либо легкой хлопковой и свободной, чтобы воздух добирался до тела. Это позволит сохраниться терморегуляции», — сказала Ирина Ярцева. По словам специалиста, спасти от вредного воздействия солнца на кожу поможет головной убор, которые закроет шею и плечи. «Среди головных уборов желательны шляпы с широкими полями. Такие закрывают шею, лицо и плечи, чтобы они не обгорели. Также желательны светлые шляпы. И вообще в световой день надо оставаться дома. Тем более, что особенно легко обезвоживаются пожилые люди и у них куда-то голова едет. Их стоит водой напоить, сразу становятся опять адекватными», — отметила она. Также врач Ярцева предупредила об известных заблуждениях об охлаждении организма. «Во время жары нельзя пить никакой алкоголь. Или сладкой водой утолять жажду. Таким способом ее не утолить, а только вред здоровью будет, потому что в этих напитках содержится большое количество сахаров, которые повреждают сердечно-сосудистую систему», — подчеркнула терапевт.