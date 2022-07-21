В ХМАО придумали, как заработать на геймерах после ухода Sony

Годовые подписки на игровой сервис продают от 2000 до 2900 рублей Фото: Kelly Hunter/Flickr

В ХМАО бизнесмены начали продавать турецкие подписки на сервис PlayStation Plus от Sony. Сейчас это один из немногих способов оформить услугу для игровой консоли — компания приостановила деятельность в России. Объявления о продаже опубликованы на сайте Avito.

«PS Plus, Extra, Deluxe. Турция. Стоимость подписки на 12 месяцев от 2000 до 2900 рублей в зависимости от тарифного плана», — следует из объявления.

Журналисту агентства удалось связаться с продавцом и купить по данному объявлению месячную подписку на сервис. Сам же предприниматель приобретает их через турецкий онлайн-магазин с помощью карты одного из банков Турции и перепродает. «Я из Сургута, занимаюсь этим онлайн. Делаю без обмана. Она [подписка] делается на аккаунт. Или вы можете сами создать аккаунт, скинуть мне логин и пароль, я куплю подписку в Турции (турецком сегменте онлайн-магазина PlayStation — прим. агентства)», — рассказал продавец во время переписки.

Ранее URA.RU писало, как продолжить покупать игры в Steam и PS Store в обход санкций. Агентство приводило рабочие методы, проверенные геймерами.

Sony приостановила продажи своих игр в российском онлайн-магазине еще в марте, как и ряд других зарубежных компаний. Такое решение они приняли в рамках санкционного давления на РФ. Недружественные страны ввели санкции после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.

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