Юрист Шугаев объяснил, в каких случаях садовый дом могут снести

Садовый дом, не отвечающий требованиям, могут снести Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Садовые дома и постройки, не отвечающие требованиям безопасности, строительным нормам, могут заставить снести. То же относится и к домам, которые были построены в зонах, где строить нельзя: в зонах аэропортов, природоохранных зонах и в зонах опасных объектов. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев.

«Если постройка не отвечает требованиям безопасности, строительным нормам, тогда эта постройка может быть в судебном порядке признана самостроем и снесена за счет того, кто построил, или за счет того, кто это признал, но с последующим взысканием средств с того, кто построил. Есть ограничения на постройку в зонах водоемов, в зонах аэропортов, в зонах электростанций и других опасных объектов», — пояснил Сергей Шугаев.

По словам юриста, существуют также определенные строительные нормы, которым должны соответствовать постройки. «Существуют строительные нормы, которые не разрешают строить здания больше определенной этажности на определенных участках земли. Для справки: в Московской области, где новая Москва были дачные участки на землях сельхозназначения. И в плане застройки было указано: разрешена нулевая этажность. Грубо говоря можно построить землянку, и то можно посудиться из-за нее, потому что минус первый этаж — это тоже не нулевой», — подчеркнул Шугаев.

23 июля в России отмечается День дачника. Дача — место отдыха для широких слоев населения страны.

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