Сайт компании сына пермского экс-губернатора попал под запрет

22 июля 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

От компании требуют удалить с сайта запрещенные данные по решению суда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенной информации сайт службы премиального такси Wheely, принадлежащего Антону Чиркунову, сыну бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова. От компании потребовали удалить с сайта запрещенные данные по решению Мещанского районного суда Москвы. «Он признал запрещенной информацию, размещенную на сайте. Речь об информации «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему «Единая региональная навигационно-информационная система Москвы» (ГИС ЕРНИС)», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. По российским законам, владелец интернет-ресурса должен удалить запрещенную информацию в течение суток после получения требования. Если это не будет сделано, то сайт будет заблокирован. Ранее URA.RU рассказывало, что компания Чиркунова-младшего, уходит из Перми и Екатеринбурга. Сервис для вызова частных автомобилей решил сосредоточиться на работе в столицах мира. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенной информации сайт службы премиального такси Wheely, принадлежащего Антону Чиркунову, сыну бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова. От компании потребовали удалить с сайта запрещенные данные по решению Мещанского районного суда Москвы. «Он признал запрещенной информацию, размещенную на сайте. Речь об информации «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему «Единая региональная навигационно-информационная система Москвы» (ГИС ЕРНИС)», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. По российским законам, владелец интернет-ресурса должен удалить запрещенную информацию в течение суток после получения требования. Если это не будет сделано, то сайт будет заблокирован. Ранее URA.RU рассказывало, что компания Чиркунова-младшего, уходит из Перми и Екатеринбурга. Сервис для вызова частных автомобилей решил сосредоточиться на работе в столицах мира.