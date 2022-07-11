Сын пермского экс-губернатора закрывает компанию на Урале

11 июля 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Сервис для вызова частных автомобилей покидает Пермь и Екатеринбург Фото: Илья Московец © URA.RU Компания Wheely Антона Чиркунова, сына бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова, уходит из Перми и Екатеринбурга. Сервис для вызова частных автомобилей решил сосредоточиться на работе в столицах мира. «Сервис для вызова частных автомобилей Wheely закрывает свои региональные филиалы в Перми и Екатеринбурге. Об этом компания оповестила своих клиентов, назвав готовящиеся перемены изменением географии сервиса», — пишет «Коммерсант Прикамье». Сервис не будет доступен в Перми и Екатеринбурге с 17 июля. Wheely была основана в 2010 году Антоном Чиркуновым. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. В России сервис, кроме Перми и Екатеринбурга, работает в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Ранее URA.RU рассказывало, что Чиркунов-младший судится с Минфином РФ. Предприниматель добивался возмещения ущерба за привлечение его компаний федеральным ведомством к административной ответственности. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Компания Wheely Антона Чиркунова, сына бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова, уходит из Перми и Екатеринбурга. Сервис для вызова частных автомобилей решил сосредоточиться на работе в столицах мира. «Сервис для вызова частных автомобилей Wheely закрывает свои региональные филиалы в Перми и Екатеринбурге. Об этом компания оповестила своих клиентов, назвав готовящиеся перемены изменением географии сервиса», — пишет «Коммерсант Прикамье». Сервис не будет доступен в Перми и Екатеринбурге с 17 июля. Wheely была основана в 2010 году Антоном Чиркуновым. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. В России сервис, кроме Перми и Екатеринбурга, работает в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Ранее URA.RU рассказывало, что Чиркунов-младший судится с Минфином РФ. Предприниматель добивался возмещения ущерба за привлечение его компаний федеральным ведомством к административной ответственности.