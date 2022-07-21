Из-за смертельного ДТП с катком в Кургане завели уголовное дело

В результате аварии на Омском мосту в Кургане возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После смертельной аварии, которая произошла в Кургане на Омском мосту, следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля. Информация опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области. В ДТП машину Geely MK машину придавило катком. Водитель иномарки скончалась на месте.

«За нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, в отношении водителя автомобиля МАN возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 264 УК РФ). Во время движения трал, на котором перевозился дорожный каток, оборвался. Прицеп опрокинулся, и каток упал на легковой автомобиль» — указано в сообщении. В отношении руководителей организации, которой принадлежит грузовик, материалы выделены в отдельное производство и направлены в следственное управление СКР по Курганской области для принятия решения.

Ранее URA.RU сообщало, что 21 июля на курганском мосту произошла смертельная авария. Водитель на автомобиле MAN буксировал полуприцеп, на котором находился каток. Крепление оборвалось, прицеп выехал на встречную полосу, дорожный каток придавил автомобиль Geely MK. Находившаяся за рулем иномарки девушка скончалась до приезда скорой помощи.