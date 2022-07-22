Заявление Володина вызвало раскол в Госдуме

22 июля 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

По мнению Нечаева, сокращение длительности отпусков для депутатов не поможет правительству сэкономить Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутаты Государственной Думы неоднозначно отреагировали на предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина сократить парламентариям отпуска. По мнению одних, это не тот вопрос, который должен всерьез обсуждаться в Парламенте, однако некоторые поддерживают идею. Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев раскритиковал предложение Володина. «Депутаты нашей фракции и так работают практически без выходных и отпусков. Новые люди шли в Госдуму не для того, чтобы отдыхать. Если и сократят отпуск, мы даже не заметим, тема не очень нам актуальна», — передает пресс-служба партии его слова. Парламентарий добавил, что сокращение отпусков для депутатов не поможет сэкономить деньги, однако лишний раз даст сигнал населению, что что-то не так. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на отсутствие отпусков для депутатов. «За восемь лет ни разу в отпуск вообще не ходили. Это плохо. Надо немножко отдыхать, лечиться, восстанавливаться», — поделился Зюганов с URA.RU. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал идею сократить отпуска и предложил понизить депутатам также и зарплаты. Однако депутат ГД Виталий Милонов с ним поспорил. «Если Володин скажет понижать — понижайте. Однако не Сергею Михайловичу [Миронову] это решать. Он не очень часто бывает на заседаниях, поэтому он не знает, что там происходит. Его днем с огнем в Думе не увидишь», — заявил Милонов URA.RU. Он допустил, что если Миронову не важна его зарплата, возможно, он «имеет гораздо большие доходы иного плана». Ранее Вячеслав Володин предложил сократить отпуск для депутатов и госслужащих на 15 дней, с 42 до 28 дней. Сергей Миронов положительно отнесся к идее и предложил пойти дальше — снизить депутатам зарплаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Депутаты Государственной Думы неоднозначно отреагировали на предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина сократить парламентариям отпуска. По мнению одних, это не тот вопрос, который должен всерьез обсуждаться в Парламенте, однако некоторые поддерживают идею. Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев раскритиковал предложение Володина. «Депутаты нашей фракции и так работают практически без выходных и отпусков. Новые люди шли в Госдуму не для того, чтобы отдыхать. Если и сократят отпуск, мы даже не заметим, тема не очень нам актуальна», — передает пресс-служба партии его слова. Парламентарий добавил, что сокращение отпусков для депутатов не поможет сэкономить деньги, однако лишний раз даст сигнал населению, что что-то не так. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на отсутствие отпусков для депутатов. «За восемь лет ни разу в отпуск вообще не ходили. Это плохо. Надо немножко отдыхать, лечиться, восстанавливаться», — поделился Зюганов с URA.RU. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал идею сократить отпуска и предложил понизить депутатам также и зарплаты. Однако депутат ГД Виталий Милонов с ним поспорил. «Если Володин скажет понижать — понижайте. Однако не Сергею Михайловичу [Миронову] это решать. Он не очень часто бывает на заседаниях, поэтому он не знает, что там происходит. Его днем с огнем в Думе не увидишь», — заявил Милонов URA.RU. Он допустил, что если Миронову не важна его зарплата, возможно, он «имеет гораздо большие доходы иного плана». Ранее Вячеслав Володин предложил сократить отпуск для депутатов и госслужащих на 15 дней, с 42 до 28 дней. Сергей Миронов положительно отнесся к идее и предложил пойти дальше — снизить депутатам зарплаты.