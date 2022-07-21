Китай стал самым крупным заказчиком курганского льна

Курганские аграрии экспортировали в Китай тысячи тонн семян и сельхозпродукции (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За первые полгода курганские сельхозпредприятия отправили тысячи тонн семян льна в Китай. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса Курганской области.

«За шесть месяцев этого года сельхозпредприятия Курганской области экспортировали в Китай в 15,1 тысячи тонн семян льна. За этот период сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие отправлены в 21 страну. Наибольшие объемы — в Китайскую народную республику и республику Казахстан», — приводит ответ ведомства издание «УралПолит.ru».

В этом году масленичными культурами засеяли 251 тысячу гектаров площадей. Это в 1,6 раза больше, чем в 2021 году. В региональном департаменте АПК уточнили, что местные аграрии поставляют семена в Китай с 2019 года. Тогда экспортировали 12,8 тысячи тонн семян льна.

Ранее URA.RU писало, что курганские предприятия готовятся поставлять лен, пшеницу и гречиху тысячами тонн в Китай. Эта страна является одним из приоритетных направлений для экспорта.