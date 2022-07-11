Курганцы готовятся отправить тысячи тонн зерна в Китай

Курганцы будут экспортировать в Китай сотни тонн пшеницы, гороха, гречихи и льна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские экспортеры готовятся поставлять лен, пшеницу и гречиху тысячами тонн в Китай. Об этом URA.RU сообщили в курганском филиале ФГБУ «Центра качества зерна».

«На сегодняшний день одним из приоритетных направлений для экспорта курганского зерна является Китайская Народная Республика. Направление выбрано самим экспортерами на основе заключенных контрактов. Многие сельхозпроизводители увеличили посевные площади в 2022 году. Если в прошлом году на исследование семенного материала льна (именно по исполнению требований КНР) было подано 37 заявок, то в этом — 160», — рассказала URA.RU технический директор органа инспекции курганского филиала ФГБУ «Центра качества зерна» Марина Каргаполова.

По словам Каргаполовой, помимо льна, курганцы подают заявки на поставки пшеницы, подсолнечника, гороха и гречихи. «Это те культуры, которые планируются к отгрузке в КНР. Речь идет минимум о тысячах тонн. Пока сложно говорить о том, каким будет урожай в этом году. Сейчас специалисты нашего центра проводят полевой мониторинг посевов, подсчитывают посевные площади», — говорит Каргаполова.

На данный момент производители и хранители зерна проходят проверки, чтобы соответствовать требованиям для аттестации в КНР. Предприятия проверяют на феромониторинг (вид обследования с применением феромонных клеевых ловушек — прим. ред.), обеззараживание складских помещений, полевой мониторинг и обследование семенного материала.

До этого URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский возмутился тем, что Казахстан перепродает курганское зерно другим азиатским странам по завышенному тарифу. Политик считает, что это несправедливо и просит правительство страны разобраться в этой ситуации.