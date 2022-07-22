ГИБДД готовит массовую облаву на свердловских водителей

Рейды намечены на выходные Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После смертельного ДТП под Краснотурьинском УГИБДД по Свердловской области готовит рейды по всему региону. Об этом URA.RU рассказали в отделении по пропаганде УГИБДД.

«В ближайшие выходные Госавтоинспекцией Свердловской области запланировано проведение профилактического мероприятия „Безопасная дорога“. Сотрудники ГИБДД проведут тотальные проверки транспорта для исключения из участия в дорожном движении нетрезвых водителей и водителей, не имеющих права управления, а также в целях профилактики ДТП с участием нетрезвых водителей и водителей, не имеющих права управления», — предупредила полиция.

В массовых проверках будут задействованы одновременно несколько экипажей ДПС. «Кроме этого, сотрудниками ГИБДД применятся и метод скрытого патрулирования, когда автоинспекторы на служебном автотранспорте в стандартной окраске (без цветографических схем) патрулируют автодороги и сельские территории», — напомнили силовики.

Как писало URA.RU, днем 22 июля водитель Toyota, разворачиваясь, попал под грузовик. Его пассажир умер. При освидетельствовании выяснилось, что мужчина был пьян. Кроме того, он не имел водительских прав.

Смертельное ДТП под Краснотурьинском произошло днем 22 июля Фото: отделение пропаганды УГИБДД