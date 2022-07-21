Cвердловчанин на Toyota без прав угробил пассажира. Фото

22 июля 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Установлено, что мужчина не имел права садиться за руль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неподалеку от Краснотурьинска Toyota попала под грузовик. Пассажир иномарки скончался на месте, а водителя доставили в больницу (судя по видео, то, что он выжил, — большая удача), рассказали URA.RU в отделении по пропаганде УГИБДД по Свердловской области со ссылкой на предварительные данные. «Водитель автомобиля „Тойота“ при развороте допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем. В результате ДТП пассажир „Тойоты“, мужчина, погиб. Водитель получил травмы. Уже установлено, он ранее был лишен права управления [автомобилем]», — поделились в ведомстве. Похожее ДТП, как сообщало URA.RU, произошло утром 22-го под Камышловом. Тюменец на Toyota Land Cruiser 200 по неизвестной причине съехал на обочину и врезался в «Газель». Выжить в аварии ему не удалось. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Неподалеку от Краснотурьинска Toyota попала под грузовик. Пассажир иномарки скончался на месте, а водителя доставили в больницу (судя по видео, то, что он выжил, — большая удача), рассказали URA.RU в отделении по пропаганде УГИБДД по Свердловской области со ссылкой на предварительные данные. «Водитель автомобиля „Тойота“ при развороте допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем. В результате ДТП пассажир „Тойоты“, мужчина, погиб. Водитель получил травмы. Уже установлено, он ранее был лишен права управления [автомобилем]», — поделились в ведомстве. Похожее ДТП, как сообщало URA.RU, произошло утром 22-го под Камышловом. Тюменец на Toyota Land Cruiser 200 по неизвестной причине съехал на обочину и врезался в «Газель». Выжить в аварии ему не удалось.