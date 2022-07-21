Водитель экскаватора не убедился в безопасности маневра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске водитель экскаватора-погрузчика Volvo наехал на пешехода. От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте. Об этом происшествии рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«По предварительным данным: 22 июля около 11 часов 10 минут в микрорайоне Центральный г. Тобольска, 33-летний водитель, управляя экскаватором-погрузчиком „Вольво“, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 64-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тобольска. Там также уточнили, что водитель строительной техники двигался задним ходом и не убедился в безопасности маневра. В данный момент выясняются все обстоятельства ДТП, а по самому инциденту возбудили уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ишимском районе также произошел похожий случай. Тогда тракторист не убедился в безопасности перед началом движения и задавил 32-летнего рабочего.

Фото: группа «Госавтоинспекция Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте»