21 июля 2022

В Тобольске водитель строительной техники задавил мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель экскаватора не убедился в безопасности маневра Фото:

В Тобольске водитель экскаватора-погрузчика Volvo наехал на пешехода. От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте. Об этом происшествии рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«По предварительным данным: 22 июля около 11 часов 10 минут в микрорайоне Центральный г. Тобольска, 33-летний водитель, управляя экскаватором-погрузчиком „Вольво“, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 64-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тобольска. Там также уточнили, что водитель строительной техники двигался задним ходом и не убедился в безопасности маневра. В данный момент выясняются все обстоятельства ДТП, а по самому инциденту возбудили уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ишимском районе также произошел похожий случай. Тогда тракторист не убедился в безопасности перед началом движения и задавил 32-летнего рабочего.

Фото:

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В Тобольске водитель экскаватора-погрузчика Volvo наехал на пешехода. От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте. Об этом происшествии рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города. «По предварительным данным: 22 июля около 11 часов 10 минут в микрорайоне Центральный г. Тобольска, 33-летний водитель, управляя экскаватором-погрузчиком „Вольво“, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 64-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тобольска. Там также уточнили, что водитель строительной техники двигался задним ходом и не убедился в безопасности маневра. В данный момент выясняются все обстоятельства ДТП, а по самому инциденту возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в Ишимском районе также произошел похожий случай. Тогда тракторист не убедился в безопасности перед началом движения и задавил 32-летнего рабочего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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