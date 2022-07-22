Кадыровский министр опубликовал пост о магазинах Кургана

Чеченский министра печати Ахмед Дудаев разместил пост о курганских магазинах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр Чеченской Республики по нацполитике, печати и информации Ахмед Дудаев поделился в соцсетях новостями о том, что в курганских магазинах на полках появились газированные напитки из Чечни. Пост чиновник опубликовал на своей странице соцсети «ВКонтакте».

«В магазинах торговой сети „Пятерочка“ в Кургане на прилавках заметили газировку из Чеченской республики», — разместил публикацию URA.RU министр. Дудаев рассказал, что курганским покупателям одной из торговых сетей доступны несколько видов газводы марки «ЧИАССР».

Подписчики страницы Дудаева одобрили появление чеченской газировки в магазинах других регионов. Часть жителей Чеченской республики отметили, что местный лимонад нравится и им самим.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы рассказали о чеченской газировке на полках сетевого продуктового магазина. Они оценили вкус напитков и приравняли их качество к напиткам советского производства.