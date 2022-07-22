Кадыровский министр опубликовал пост о магазинах Кургана

Министр Чеченской Республики по нацполитике, печати и информации Ахмед Дудаев поделился в соцсетях новостями о том, что в курганских магазинах на полках появились газированные напитки из Чечни. Пост чиновник опубликовал на своей странице соцсети «ВКонтакте».
«В магазинах торговой сети „Пятерочка“ в Кургане на прилавках заметили газировку из Чеченской республики», — разместил публикацию URA.RU министр. Дудаев рассказал, что курганским покупателям одной из торговых сетей доступны несколько видов газводы марки «ЧИАССР».
Подписчики страницы Дудаева одобрили появление чеченской газировки в магазинах других регионов. Часть жителей Чеченской республики отметили, что местный лимонад нравится и им самим.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцы рассказали о чеченской газировке на полках сетевого продуктового магазина. Они оценили вкус напитков и приравняли их качество к напиткам советского производства.
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Министр Чеченской Республики по нацполитике, печати и информации Ахмед Дудаев поделился в соцсетях новостями о том, что в курганских магазинах на полках появились газированные напитки из Чечни. Пост чиновник опубликовал на своей странице соцсети «ВКонтакте». «В магазинах торговой сети „Пятерочка“ в Кургане на прилавках заметили газировку из Чеченской республики», — разместил публикацию URA.RU министр. Дудаев рассказал, что курганским покупателям одной из торговых сетей доступны несколько видов газводы марки «ЧИАССР». Подписчики страницы Дудаева одобрили появление чеченской газировки в магазинах других регионов. Часть жителей Чеченской республики отметили, что местный лимонад нравится и им самим. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы рассказали о чеченской газировке на полках сетевого продуктового магазина. Они оценили вкус напитков и приравняли их качество к напиткам советского производства.