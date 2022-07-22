22 июля 2022
21 июля 2022

Кадыровский министр опубликовал пост о магазинах Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чечня. Грозный , чечня, грозный, резиденция кадырова
Чеченский министра печати Ахмед Дудаев разместил пост о курганских магазинах Фото:

Министр Чеченской Республики по нацполитике, печати и информации Ахмед Дудаев поделился в соцсетях новостями о том, что в курганских магазинах на полках появились газированные напитки из Чечни. Пост чиновник опубликовал на своей странице соцсети «ВКонтакте».

«В магазинах торговой сети „Пятерочка“ в Кургане на прилавках заметили газировку из Чеченской республики», — разместил публикацию URA.RU министр. Дудаев рассказал, что курганским покупателям одной из торговых сетей доступны несколько видов газводы марки «ЧИАССР».

Подписчики страницы Дудаева одобрили появление чеченской газировки в магазинах других регионов. Часть жителей Чеченской республики отметили, что местный лимонад нравится и им самим.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы рассказали о чеченской газировке на полках сетевого продуктового магазина. Они оценили вкус напитков и приравняли их качество к напиткам советского производства.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

Министр Чеченской Республики по нацполитике, печати и информации Ахмед Дудаев поделился в соцсетях новостями о том, что в курганских магазинах на полках появились газированные напитки из Чечни. Пост чиновник опубликовал на своей странице соцсети «ВКонтакте». «В магазинах торговой сети „Пятерочка“ в Кургане на прилавках заметили газировку из Чеченской республики», — разместил публикацию URA.RU министр. Дудаев рассказал, что курганским покупателям одной из торговых сетей доступны несколько видов газводы марки «ЧИАССР». Подписчики страницы Дудаева одобрили появление чеченской газировки в магазинах других регионов. Часть жителей Чеченской республики отметили, что местный лимонад нравится и им самим. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы рассказали о чеченской газировке на полках сетевого продуктового магазина. Они оценили вкус напитков и приравняли их качество к напиткам советского производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...