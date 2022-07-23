Военкор перечислил районы Крыма, куда не дотянутся ракеты HIMARS

Евпатория защищена средствами ПВО, отметил Евгений Даманцев Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боекомплекты, которыми оснащены американские ракеты HIMARS, не дотянутся до западного побережья Крыма. Об этом заявил военный обозреватель Евгений Даманцев.

«Что же касается HIMARS, то входящие в их боекомплекты управляемые реактивные снаряды M31A1 GMLRS обладают дальностью 75—80 километров и не способны достичь западного побережья Крыма», — сообщает военный обозреватель «Ридуса» Даманцев. Он отметил, что в случае предоставления Украине баллистических ракет ATACMS с дальностью 300 километров для оснащения HIMARS увеличатся потенциальные риски для западного побережья Крыма.

Тогда потребуется развернуть дополнительные дивизионы С-400, С-300В4 и «Бук-М3» вблизи Евпатории, считает военкор. В такой ситуации более безопасным местом будет южная курортная зона в Алупке, Алуште, Форосе, Судаке, Феодосии и так далее, потому что этот регион находится вне зоны досягаемости для оружия ВСУ.

Также над Евпаторией есть «зонтик» российских ПВО, сообщил Даманцев. «Радиусы действия „Гарпунов“ в комплектации с более дальнобойными противокорабельными ракетами RGM-84D, а также „Нептунов“ со штатными ракетами Р-360МЦ составляют 220 и 270 километров соответственно, захватывая Тарханкутский полуостров и даже Евпаторию», — пишет он.

США отправили Украине РСЗО HIMARS в связи со спецоперацией РФ, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации является защита ДНР и ЛНР. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине не будут отправлять оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для ракет HIMARS.

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