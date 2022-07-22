США отказали Киеву в поставках дальнобойных баллистических ракет

23 июля 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

США не будут поставлять Украине ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не намерены предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Есть определенные вещи, которые, по словам президента США [Джо Байдена], он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км», — приводит слова Салливана ТАСС. Помощник президента США подчеркнул, что «хотя ключевая цель Соединенных Штатов — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины», Вашингтон стремиться не допустить обстоятельств, ведущих к третьей мировой войне. Ранее URA.RU писало, что Украина получит более дальнобойные ракеты для HIMARS. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву партию РСЗО HIMARS. Из этого оружия боевики уже нанесли мощный удар по Новой Каховке в Херсонской области. При этом, Киев обязался перед Пентагоном не использовать эти РСЗО для ударов по территории РФ. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

США не намерены предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Есть определенные вещи, которые, по словам президента США [Джо Байдена], он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км», — приводит слова Салливана ТАСС. Помощник президента США подчеркнул, что «хотя ключевая цель Соединенных Штатов — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины», Вашингтон стремиться не допустить обстоятельств, ведущих к третьей мировой войне. Ранее URA.RU писало, что Украина получит более дальнобойные ракеты для HIMARS. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву партию РСЗО HIMARS. Из этого оружия боевики уже нанесли мощный удар по Новой Каховке в Херсонской области. При этом, Киев обязался перед Пентагоном не использовать эти РСЗО для ударов по территории РФ.