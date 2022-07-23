Байден решил снизить цены на бензин за счет нефти из России

В США собираются уменьшить стоимость бензина в ближайшие недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент США Джо Байден планирует снизить стоимость бензина за счет установки ценового предела на российскую нефть. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Мы поговорим о глобальном ценовом пределе на российскую нефть, о котором я договорился с нашими партнерами в прошлом месяце на G7, и который будет поддерживать рост поставок и снижение доходов [президента РФ Владимира] Путина. В предстоящие дни и недели я буду продолжать делать все возможное, чтобы снизить цену на бензин на заправках», — заявил Байден.

В США обсуждают установление максимальной стоимости на нефть из России на уровне 40-60 долларов за баррель, передает Bloomberg. Ранее в США признали необходимость поставок российской нефти на мировые рынки. Президент США обвинял Путина в инфляции и росте цен на бензин в стране, сообщает Life . Байден также призывал управляющих АЗС уменьшить стоимость топлива. Президент России заявлял, что к повышению инфляции привели ошибки Запада, а не действия РФ, передает RT.