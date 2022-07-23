Байден решил снизить цены на бензин за счет нефти из России

Президент США Джо Байден планирует снизить стоимость бензина за счет установки ценового предела на российскую нефть. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Мы поговорим о глобальном ценовом пределе на российскую нефть, о котором я договорился с нашими партнерами в прошлом месяце на G7, и который будет поддерживать рост поставок и снижение доходов [президента РФ Владимира] Путина. В предстоящие дни и недели я буду продолжать делать все возможное, чтобы снизить цену на бензин на заправках», — заявил Байден.
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Президент США Джо Байден планирует снизить стоимость бензина за счет установки ценового предела на российскую нефть. Об этом сообщается на сайте Белого дома. «Мы поговорим о глобальном ценовом пределе на российскую нефть, о котором я договорился с нашими партнерами в прошлом месяце на G7, и который будет поддерживать рост поставок и снижение доходов [президента РФ Владимира] Путина. В предстоящие дни и недели я буду продолжать делать все возможное, чтобы снизить цену на бензин на заправках», — заявил Байден. В США обсуждают установление максимальной стоимости на нефть из России на уровне 40-60 долларов за баррель, передает Bloomberg. Ранее в США признали необходимость поставок российской нефти на мировые рынки. Президент США обвинял Путина в инфляции и росте цен на бензин в стране, сообщает Life. Байден также призывал управляющих АЗС уменьшить стоимость топлива. Президент России заявлял, что к повышению инфляции привели ошибки Запада, а не действия РФ, передает RT.