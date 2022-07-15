В Пентагоне не поверили, что Украина перепродает западное оружие

16 июля 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

В Пентагоне не увидели признаков того, что Киев перепродает поставленное Западом оружие Фото: icholakov01/depositphotos.com стандартная лицензия Depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не увидели свидетельств тому, что западное оружие, поставляемое Украине в качестве помощи, перепродается третьим сторонам. Об этом заявил представитель Пентагона на брифинге. «Мы не отслеживаем использование украинцами конкретно наших вооружений, но мы также не видели каких-либо признаков того, что это поставляемое оружие передается кому-либо помимо вооруженных сил Украины», — заявил представитель американского минобороны. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, Запад отправит на Украину наблюдателей для контроля за оружием. Минобороны РФ сообщало, что чиновники в Харькове распродают западные лекарства, поставленные в качестве гумпомощи. Также украинские власти в Запорожье перепродают гумпомощь населению. Также украинские силовики оказались неспособны интегрировать западное оружие в стратегию ведения боевых действий, потому они продают его на черном рынке. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

США не увидели свидетельств тому, что западное оружие, поставляемое Украине в качестве помощи, перепродается третьим сторонам. Об этом заявил представитель Пентагона на брифинге. «Мы не отслеживаем использование украинцами конкретно наших вооружений, но мы также не видели каких-либо признаков того, что это поставляемое оружие передается кому-либо помимо вооруженных сил Украины», — заявил представитель американского минобороны. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, Запад отправит на Украину наблюдателей для контроля за оружием. Минобороны РФ сообщало, что чиновники в Харькове распродают западные лекарства, поставленные в качестве гумпомощи. Также украинские власти в Запорожье перепродают гумпомощь населению. Также украинские силовики оказались неспособны интегрировать западное оружие в стратегию ведения боевых действий, потому они продают его на черном рынке. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.