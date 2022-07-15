15 июля 2022

В Пентагоне не поверили, что Украина перепродает западное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток depositphotos. Москва, пентагон, штаб квартира министерства обороны сша
В Пентагоне не увидели признаков того, что Киев перепродает поставленное Западом оружие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США не увидели свидетельств тому, что западное оружие, поставляемое Украине в качестве помощи, перепродается третьим сторонам. Об этом заявил представитель Пентагона на брифинге.

«Мы не отслеживаем использование украинцами конкретно наших вооружений, но мы также не видели каких-либо признаков того, что это поставляемое оружие передается кому-либо помимо вооруженных сил Украины», — заявил представитель американского минобороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, Запад отправит на Украину наблюдателей для контроля за оружием. Минобороны РФ сообщало, что чиновники в Харькове распродают западные лекарства, поставленные в качестве гумпомощи. Также украинские власти в Запорожье перепродают гумпомощь населению. Также украинские силовики оказались неспособны интегрировать западное оружие в стратегию ведения боевых действий, потому они продают его на черном рынке.

Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.

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США не увидели свидетельств тому, что западное оружие, поставляемое Украине в качестве помощи, перепродается третьим сторонам. Об этом заявил представитель Пентагона на брифинге. «Мы не отслеживаем использование украинцами конкретно наших вооружений, но мы также не видели каких-либо признаков того, что это поставляемое оружие передается кому-либо помимо вооруженных сил Украины», — заявил представитель американского минобороны. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, Запад отправит на Украину наблюдателей для контроля за оружием. Минобороны РФ сообщало, что чиновники в Харькове распродают западные лекарства, поставленные в качестве гумпомощи. Также украинские власти в Запорожье перепродают гумпомощь населению. Также украинские силовики оказались неспособны интегрировать западное оружие в стратегию ведения боевых действий, потому они продают его на черном рынке. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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