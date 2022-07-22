Фильм о курганском враче покажут в эфире телеканала «Россия-1»

Гиви Сепиашвили прошел путь от интерна до главного врача Фото: Анна Майорова © URA.RU

Премьера фильма о враче из Кургана пройдет в эфире телеканала «Россия -1». Главный герой ленты — руководитель Курганского областного онкологического диспансера, заслуженный врач РФ Гиви Гиоргиевич Сепиашвили, написано на сайте Курганской епархии.

«Премьера первого фильма из цикла „Люди, созидающие Зауралье“ о руководителе Курганского областного онкологического диспансера, заслуженном враче РФ Гиви Гиоргиевиче Сепиашвили пройдет 25 июля в 09:34 в региональном эфире телеканала „Россия-1“. Повтор картины запланирован на 5 августа в 19:30 на канале „Россия-24“, также состоится показ на международном православном телеканале „Союз“», — указано в сообщении.

Автор картины — журналист из Кургана, лауреат множества российских и международных конкурсов Елена Саенко. Телевизионный проект Курганской епархии о выдающихся зауральцах — победитель международного конкурса «Православная инициатива-2022».

Сепиашвили родился в Грузии 12 декабря 1958 года. В 1984 окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности врач-лечебник. С 1984 года живет и работает в Кургане. Прошел путь от врача-интерна до главного врача Курганского областного онкологического диспансера. Он награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и почетным званием «Заслуженный врач РФ». 13 сентября 2020 года избран депутатом местной облдумы седьмого созыва. Член комитета по законодательству и государственному строительству, член комитета по социальной политике. Член фракции «Единая Россия» в курганской облдуме.

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