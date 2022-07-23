Врач Шишкин объяснил, насколько часто нужно посещать терапевта

23 июля 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Частота посещения врача зависит от возраста, профессии и состояния здоровья, заявил Валентин Шишкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Здоровым работающим людям необходимо посещать терапевта не реже, чем раз в три года в зависимости от профессии. Больным хроническими заболеваниями и пожилым — раз в год, если не произошло обострение заболевания. Об этом в беседе с URA.RU рассказал семейный врач Валентин Шишкин. «При поступлении на работу обязательно проходится терапевт. Также регулярные медицинские осмотры проводятся у лиц, находящихся на госслужбе и имеющих санитарные книжки. Один раз в два года или ежегодно, в зависимости от внутреннего приказа. Терапевт входит в состав периодического или предварительного медосмотра. Например, это лица, работающие в школе, учителя, работники детских садов, общепита, социальной сферы, медработники, охранных агентств, кто потенциально работает с оружием. Также здоровые работающие люди проходят диспансеризацию, как правило, раз в три года», — сказал Валентин Шишкин. Также периодически должны наблюдаться у врача люди с хроническими заболеваниями, отметил собеседник агентства. «Они находятся на диспансерном наблюдении и посещают терапевта чаще. Например, страдающие сахарным диабетом, при каждой выписке рецептов на препараты или ежемесячно или раз в два месяца они должны пройти терапевта и сделать минимальный осмотр. Больной хроническим гепатитом Б, если у него стойкая ремиссия — раз в год. Если есть умеренно текущий процесс, то раз в полгода. Лица с гипертонической болезнью не реже, чем раз в год в зависимости от стадии, степени и кардиологического риска», — добавил врач. Отдельно Шишкин выделил пожилых граждан. «Для пенсионеров, которые не работают, тоже есть регламент диспансеризации. Они должны посещать терапевта не реже чем раз в два года. Это лица до 65 лет. А те, кто старше — хотя бы раз в год», — объяснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Здоровым работающим людям необходимо посещать терапевта не реже, чем раз в три года в зависимости от профессии. Больным хроническими заболеваниями и пожилым — раз в год, если не произошло обострение заболевания. Об этом в беседе с URA.RU рассказал семейный врач Валентин Шишкин. «При поступлении на работу обязательно проходится терапевт. Также регулярные медицинские осмотры проводятся у лиц, находящихся на госслужбе и имеющих санитарные книжки. Один раз в два года или ежегодно, в зависимости от внутреннего приказа. Терапевт входит в состав периодического или предварительного медосмотра. Например, это лица, работающие в школе, учителя, работники детских садов, общепита, социальной сферы, медработники, охранных агентств, кто потенциально работает с оружием. Также здоровые работающие люди проходят диспансеризацию, как правило, раз в три года», — сказал Валентин Шишкин. Также периодически должны наблюдаться у врача люди с хроническими заболеваниями, отметил собеседник агентства. «Они находятся на диспансерном наблюдении и посещают терапевта чаще. Например, страдающие сахарным диабетом, при каждой выписке рецептов на препараты или ежемесячно или раз в два месяца они должны пройти терапевта и сделать минимальный осмотр. Больной хроническим гепатитом Б, если у него стойкая ремиссия — раз в год. Если есть умеренно текущий процесс, то раз в полгода. Лица с гипертонической болезнью не реже, чем раз в год в зависимости от стадии, степени и кардиологического риска», — добавил врач. Отдельно Шишкин выделил пожилых граждан. «Для пенсионеров, которые не работают, тоже есть регламент диспансеризации. Они должны посещать терапевта не реже чем раз в два года. Это лица до 65 лет. А те, кто старше — хотя бы раз в год», — объяснил эксперт.