На территории Курганской области 23 июля проходит Крестовско-Ивановская ярмарка. О нескольких тысячах гостей, посетивших празднование в Шадринском округе около деревни Крестовское, рассказал губернатор региона Вадим Шумков.
«В Шадринском округе с размахом проходит ярмарка. На том самом месте, где она проходила 150 лет назад, рядом с храмом Иоанна Крестителя. По оценке коллег, за день мероприятие посетили несколько тысяч человек», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Среди наиболее заметных событий ярмарки — турнир косарей и дефиле народных костюмов. Гостям предлагают поучаствовать в спортивных состязаниях. На сайте правительства области указано, что весь день будет открыта «Улица Ярмарочная», где проводятся различные мастер-классы и будут работать выставки.
О том, что на главной сцене ярмарки выступит ансамбль цыганской песни из Екатеринбурга, URA.RU сообщало ранее. Информация об этом содержится в афише, опубликованной в группе мероприятия в соцсети «Вконтакте».
Точное количество гостей, посетивших ярмарку, станет известно позже
Фото: telegram-канал Вадима Шумкова
В торговых рядах можно приобрести не только продукты питания, но и рукотворные изделия народных умельцев
Фото: telegram-канал Вадима Шумкова
Ради торжества украшают даже животных
Фото: telegram-канал Вадима Шумкова
В Курганской области чтят народные традиции
Фото: telegram-канал Вадима Шумкова
Площадку, где проходит ярмарка, сняли с высоты птичьего полета
Фото: telegram-канал Вадима Шумкова
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На территории Курганской области 23 июля проходит Крестовско-Ивановская ярмарка. О нескольких тысячах гостей, посетивших празднование в Шадринском округе около деревни Крестовское, рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «В Шадринском округе с размахом проходит ярмарка. На том самом месте, где она проходила 150 лет назад, рядом с храмом Иоанна Крестителя. По оценке коллег, за день мероприятие посетили несколько тысяч человек», — написал Шумков в своем telegram-канале. Среди наиболее заметных событий ярмарки — турнир косарей и дефиле народных костюмов. Гостям предлагают поучаствовать в спортивных состязаниях. На сайте правительства области указано, что весь день будет открыта «Улица Ярмарочная», где проводятся различные мастер-классы и будут работать выставки. О том, что на главной сцене ярмарки выступит ансамбль цыганской песни из Екатеринбурга, URA.RU сообщало ранее. Информация об этом содержится в афише, опубликованной в группе мероприятия в соцсети «Вконтакте».