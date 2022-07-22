22 июля 2022

Старейшую ярмарку Курганской области посетили тысячи гостей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Свердловской области в Ирбит, балалайка, пляски, ярмарка, фольклор, народные гуляние, частушки, базар
Ярморочные гулянья продолжатся весь день и завершатся дискотекой Фото:

На территории Курганской области 23 июля проходит Крестовско-Ивановская ярмарка. О нескольких тысячах гостей, посетивших празднование в Шадринском округе около деревни Крестовское, рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«В Шадринском округе с размахом проходит ярмарка. На том самом месте, где она проходила 150 лет назад, рядом с храмом Иоанна Крестителя. По оценке коллег, за день мероприятие посетили несколько тысяч человек», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Среди наиболее заметных событий ярмарки — турнир косарей и дефиле народных костюмов. Гостям предлагают поучаствовать в спортивных состязаниях. На сайте правительства области указано, что весь день будет открыта «Улица Ярмарочная», где проводятся различные мастер-классы и будут работать выставки.

О том, что на главной сцене ярмарки выступит ансамбль цыганской песни из Екатеринбурга, URA.RU сообщало ранее. Информация об этом содержится в афише, опубликованной в группе мероприятия в соцсети «Вконтакте».

Точное количество гостей, посетивших ярмарку, станет известно позже
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В торговых рядах можно приобрести не только продукты питания, но и рукотворные изделия народных умельцев
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В Курганской области чтят народные традиции
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На территории Курганской области 23 июля проходит Крестовско-Ивановская ярмарка. О нескольких тысячах гостей, посетивших празднование в Шадринском округе около деревни Крестовское, рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «В Шадринском округе с размахом проходит ярмарка. На том самом месте, где она проходила 150 лет назад, рядом с храмом Иоанна Крестителя. По оценке коллег, за день мероприятие посетили несколько тысяч человек», — написал Шумков в своем telegram-канале. Среди наиболее заметных событий ярмарки — турнир косарей и дефиле народных костюмов. Гостям предлагают поучаствовать в спортивных состязаниях. На сайте правительства области указано, что весь день будет открыта «Улица Ярмарочная», где проводятся различные мастер-классы и будут работать выставки. О том, что на главной сцене ярмарки выступит ансамбль цыганской песни из Екатеринбурга, URA.RU сообщало ранее. Информация об этом содержится в афише, опубликованной в группе мероприятия в соцсети «Вконтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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