Ярморочные гулянья продолжатся весь день и завершатся дискотекой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На территории Курганской области 23 июля проходит Крестовско-Ивановская ярмарка. О нескольких тысячах гостей, посетивших празднование в Шадринском округе около деревни Крестовское, рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«В Шадринском округе с размахом проходит ярмарка. На том самом месте, где она проходила 150 лет назад, рядом с храмом Иоанна Крестителя. По оценке коллег, за день мероприятие посетили несколько тысяч человек», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Среди наиболее заметных событий ярмарки — турнир косарей и дефиле народных костюмов. Гостям предлагают поучаствовать в спортивных состязаниях. На сайте правительства области указано, что весь день будет открыта «Улица Ярмарочная», где проводятся различные мастер-классы и будут работать выставки.

О том, что на главной сцене ярмарки выступит ансамбль цыганской песни из Екатеринбурга, URA.RU сообщало ранее. Информация об этом содержится в афише, опубликованной в группе мероприятия в соцсети «Вконтакте».

Точное количество гостей, посетивших ярмарку, станет известно позже Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

В торговых рядах можно приобрести не только продукты питания, но и рукотворные изделия народных умельцев Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

Ради торжества украшают даже животных Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

В Курганской области чтят народные традиции Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

Площадку, где проходит ярмарка, сняли с высоты птичьего полета Фото: telegram-канал Вадима Шумкова