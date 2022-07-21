Курганцев на ярмарке ждут дефиле народных костюмов и выступления ансамблей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на Крестовско-Ивановской ярмарке, которая состоится 23 июля в Шадринском округе около деревни Крестовское, выступит ансамбль цыганской песни из Екатеринбурга. Информация об этом содержится в афише, которая опубликована в группе мероприятия в соцсети «Вконтакте». Ярмарку называют старейшей в регионе. Ее проводили до 1913 года.

«11:00-11:30 — концерт ансамбля цыганской песни „Ягори“ (г. Екатеринбург). Выступление будет проходить на сцене, которая расположена на поляне», — говорится в афише. Торжественное открытие праздника запланировано на 10:00.

В рамках ярмарки состоятся турнир косарей, дефиле народных костюмов и многое другое. Гости смогут поучаствовать в народных играх. На площадке у музея состоится открытие арт-объекта. На сайте регионального правительства указано, что весь день будет открыта «Улица Ярмарочная». Здесь пройдут различные мастер-классы, будет работать выставки.

Из Кургана и Шадринска до места проведения ярмарки можно добраться на автобусах. Из Кургана общественный транспорт будет отправляться в 8:30, 11:20 и 12:30. Из Шадринска — 09:00, 12:20, 13:30, 15:40, сообщает пресс-служба регионального правительства.

23 июля в Курганской области состоится масштабная ярмарка Фото: vk.com/krestovskoe

На ярмарку можно добраться на автобусах Фото из официальной группы правительства в соцсети «ВКонтакте»

Фото из официальной группы правительства в соцсети «ВКонтакте»