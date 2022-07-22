22 июля 2022

Свердловский парашютист расправил в небе огромный флаг России. Видео

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Экскурсия по крыше мэрии. Екатеринбург, флаг рф, флаг россии, виды екатеринбрга
Он хочет установить новый рекорд России Фото:

Под Екатеринбургом чемпион мира по парашютному спорту Александр Косков совершил прыжок с флагом России размером с шесть волейбольных полей. Видео прыжка делятся публикуют в соцсетях.

«Мы повторяем рекорд [России] с самым большим флагом России: 800 квадратных метров — это шесть волейбольных площадок. Выполнять его будет мировой рекордсмен Александр Косков. Он сам сделал конструкцию, в которую уложен флаг — она весит 130 килограмм», — ранее рассказывала автор проекта «Небо вместо моря» Вероника Пиджакова.

Автор telegram-канал «Свалов пишет» публикует видео прыжка. На нем видно, как Косков держит за один угол огромный флаг, он некоторое время развевается по ветру. Затем парашютист отпускает тяжелый триколор, и он летит на землю.

На аэродроме ДОСААФ «Логиново» проходит фестиваль «Небо вместо моря». Он длится два дня — 23 и 24 июля.

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Под Екатеринбургом чемпион мира по парашютному спорту Александр Косков совершил прыжок с флагом России размером с шесть волейбольных полей. Видео прыжка делятся публикуют в соцсетях. «Мы повторяем рекорд [России] с самым большим флагом России: 800 квадратных метров — это шесть волейбольных площадок. Выполнять его будет мировой рекордсмен Александр Косков. Он сам сделал конструкцию, в которую уложен флаг — она весит 130 килограмм», — ранее рассказывала автор проекта «Небо вместо моря» Вероника Пиджакова. Автор telegram-канал «Свалов пишет» публикует видео прыжка. На нем видно, как Косков держит за один угол огромный флаг, он некоторое время развевается по ветру. Затем парашютист отпускает тяжелый триколор, и он летит на землю. На аэродроме ДОСААФ «Логиново» проходит фестиваль «Небо вместо моря». Он длится два дня — 23 и 24 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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