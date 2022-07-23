Совфед: США боятся отдавать ракеты для дальнобойных HIMARS Киеву

Союзники США обеспокоены происходящим на Украине, отметили в Совфеде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США больше не хотят бесстрашно изображать из себя «супер-героев». Так член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди отреагировала на информацию о том, что США не готовы передать Украине снаряды дальностью 300 километров для РСЗО HIMARS.

«Заявление Салливана должно отрезвить определенные «горячие головы» на Украине. Похоже, США больше не хочется изображать «супер-героев», бесстрашно играющих в «русскую рулетку», — сказала Ковитиди в интервью РИА «Новости».

Она отметила, что союзники США обеспокоены ситуацией в Европе. В Евросоюзе понимают, что вооружая Украину, оставляют меньше шансов на спасение Европы от этого конфликта.

США не готовы передать Украине снаряды ATACMS для РСЗО HIMARS дальностью в 300 километров, потому что не хотят начала третьей мировой войны, цитирует «Федеральное агентство новостей» советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Поставка Украине ATACMS увеличит потенциальный риск для западного побережья Крыма, имеющиеся снаряды не дотянутся туда, считает военкор Евгений Даманцев. США помогают Украине оружием в связи со спецоперацией РФ на Украине, которая проходит для защиты Донбасса.

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