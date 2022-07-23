В Ноябрьске строители из Тюмени построят поликлинику

В Ноябрьске до конца 2024 года построят современную поликлинику. Компания «Тюменьтел» проводит подготовительные работы, сообщает telegram-канал «Ноябрьск. Официально».
«В Ноябрьске появится новая современная поликлиника. Сейчас подрядчик „Тюменьтел“ проводит подготовительные работы. Сдать поликлинику в эксплуатацию планируют в конце 2024 года», — сообщают в Telegram.
Шестиэтажное здание нового корпуса рассчитано на 1400 посещений в смену. В поликлинике будут оказываться все необходимые медицинские услуги: диагностика, вакцинация, процедуры, прием врачей. Поликлиника будет оборудована для нужд маломобильного населения.
Ранее URA.RU рассказало, что больница села Мужи была не оборудована для доступа маломобильных граждан. Ответственные за нарушение были оштрафованы.
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В Ноябрьске до конца 2024 года построят современную поликлинику. Компания «Тюменьтел» проводит подготовительные работы, сообщает telegram-канал «Ноябрьск. Официально». «В Ноябрьске появится новая современная поликлиника. Сейчас подрядчик „Тюменьтел“ проводит подготовительные работы. Сдать поликлинику в эксплуатацию планируют в конце 2024 года», — сообщают в Telegram. Шестиэтажное здание нового корпуса рассчитано на 1400 посещений в смену. В поликлинике будут оказываться все необходимые медицинские услуги: диагностика, вакцинация, процедуры, прием врачей. Поликлиника будет оборудована для нужд маломобильного населения. Ранее URA.RU рассказало, что больница села Мужи была не оборудована для доступа маломобильных граждан. Ответственные за нарушение были оштрафованы.