В ЯНАО больница оказалась не приспособлена для инвалидов

Больница села Мужи (ЯНАО) была не оборудована для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем этажам здания. Об этом сообщается на сайте ямальской прокуратуры.
«Внутри здания районной поликлиники лестница на второй и третий этаж пандусом или иными средствами доступа не оборудована, лестничный подъемник и кнопка вызова для маломобильных групп населения снаружи здания не функционирует. Аналогичные нарушения выявлены в здании аптеки», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В департамент здравоохранения был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.
Отмечается, что прокуратура внесла представление в адрес главного врача больницы. Кроме того, ответственные за нарушение заплатили штраф в размере 22 тысяч рублей. Надзорное ведомство проконтролирует устранение нарушения.
Ранее сообщалось, что из-за судебных приставов инвалид не может попасть к себе в дом. Первый этаж жилого здания с центрального входа, где есть доступ к лифту, заняло ведомство. А инвалид вынужден подниматься домой по лестнице с другого входа.
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Больница села Мужи (ЯНАО) была не оборудована для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем этажам здания. Об этом сообщается на сайте ямальской прокуратуры. «Внутри здания районной поликлиники лестница на второй и третий этаж пандусом или иными средствами доступа не оборудована, лестничный подъемник и кнопка вызова для маломобильных групп населения снаружи здания не функционирует. Аналогичные нарушения выявлены в здании аптеки», — говорится в сообщении надзорного ведомства. В департамент здравоохранения был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Отмечается, что прокуратура внесла представление в адрес главного врача больницы. Кроме того, ответственные за нарушение заплатили штраф в размере 22 тысяч рублей. Надзорное ведомство проконтролирует устранение нарушения. Ранее сообщалось, что из-за судебных приставов инвалид не может попасть к себе в дом. Первый этаж жилого здания с центрального входа, где есть доступ к лифту, заняло ведомство. А инвалид вынужден подниматься домой по лестнице с другого входа.