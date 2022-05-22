В ЯНАО больница оказалась не приспособлена для инвалидов

Главный врач больницы понес наказание Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Больница села Мужи (ЯНАО) была не оборудована для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем этажам здания. Об этом сообщается на сайте ямальской прокуратуры.

«Внутри здания районной поликлиники лестница на второй и третий этаж пандусом или иными средствами доступа не оборудована, лестничный подъемник и кнопка вызова для маломобильных групп населения снаружи здания не функционирует. Аналогичные нарушения выявлены в здании аптеки», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В департамент здравоохранения был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Отмечается, что прокуратура внесла представление в адрес главного врача больницы. Кроме того, ответственные за нарушение заплатили штраф в размере 22 тысяч рублей. Надзорное ведомство проконтролирует устранение нарушения.

Ранее сообщалось, что из-за судебных приставов инвалид не может попасть к себе в дом. Первый этаж жилого здания с центрального входа, где есть доступ к лифту, заняло ведомство. А инвалид вынужден подниматься домой по лестнице с другого входа.