23 июля 2022

Диетолог Писарева назвала 4 категории, которым нельзя есть мясо

© Служба новостей «URA.RU»
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Спорт-бар
Людям с больным сердцем лучше отказаться от жирного мяса, сказала Ирина Писарева Фото:

Мясо не стоит есть людям с метаболическими заболеваниями, болезнями выделительной системы, а также имеющим проблемы с холестерином и сердечно-сосудистой системой. Об этом URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

«Мясо не рекомендуется есть людям, у которых есть метаболические заболевания. Так как это высокобелковый продукт. Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион», — сказала Ирина Писарева.

Для некоторых заболеваний есть запрет только на определенные виды мяса, отметила диетолог. «Например, при повышенном холестерине или проблемах с сердечно-сосудистой системой не рекомендуются жирные сорта. Мясо индейки, курица или куриное или постная говядина могут присутствовать в рационе», — объяснила нутрициолог. Она подчеркнула, что необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы скорректировать свою диету.

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Мясо не стоит есть людям с метаболическими заболеваниями, болезнями выделительной системы, а также имеющим проблемы с холестерином и сердечно-сосудистой системой. Об этом URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Мясо не рекомендуется есть людям, у которых есть метаболические заболевания. Так как это высокобелковый продукт. Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион», — сказала Ирина Писарева. Для некоторых заболеваний есть запрет только на определенные виды мяса, отметила диетолог. «Например, при повышенном холестерине или проблемах с сердечно-сосудистой системой не рекомендуются жирные сорта. Мясо индейки, курица или куриное или постная говядина могут присутствовать в рационе», — объяснила нутрициолог. Она подчеркнула, что необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы скорректировать свою диету.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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