Диетолог Писарева назвала 4 категории, которым нельзя есть мясо

24 июля 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Людям с больным сердцем лучше отказаться от жирного мяса, сказала Ирина Писарева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мясо не стоит есть людям с метаболическими заболеваниями, болезнями выделительной системы, а также имеющим проблемы с холестерином и сердечно-сосудистой системой. Об этом URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Мясо не рекомендуется есть людям, у которых есть метаболические заболевания. Так как это высокобелковый продукт. Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион», — сказала Ирина Писарева. Для некоторых заболеваний есть запрет только на определенные виды мяса, отметила диетолог. «Например, при повышенном холестерине или проблемах с сердечно-сосудистой системой не рекомендуются жирные сорта. Мясо индейки, курица или куриное или постная говядина могут присутствовать в рационе», — объяснила нутрициолог. Она подчеркнула, что необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы скорректировать свою диету. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Мясо не стоит есть людям с метаболическими заболеваниями, болезнями выделительной системы, а также имеющим проблемы с холестерином и сердечно-сосудистой системой. Об этом URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Мясо не рекомендуется есть людям, у которых есть метаболические заболевания. Так как это высокобелковый продукт. Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион», — сказала Ирина Писарева. Для некоторых заболеваний есть запрет только на определенные виды мяса, отметила диетолог. «Например, при повышенном холестерине или проблемах с сердечно-сосудистой системой не рекомендуются жирные сорта. Мясо индейки, курица или куриное или постная говядина могут присутствовать в рационе», — объяснила нутрициолог. Она подчеркнула, что необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы скорректировать свою диету.