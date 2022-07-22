22 июля 2022

Голый мужчина с ножом устроил забег по челябинскому супермаркету. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Минирование здания правительства. Челябинск, полиция
Неадекватного посетителя магазина задержала полиция Фото:

В Челябинске покупателей супермаркета «Магнит» напугал голый мужчина с ножом, который бегал по всему торговому залу. Его задержали сотрудники полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона.

«Вечером 22 июля в отдел полиции „Тракторозаводский“ поступило сообщение о нахождении в магазине „Магнит“ на улице Зальцмана, 30 мужчины с предметом, похожим на нож. На место выезжали сотрудники полиции, злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть для установления обстоятельств», — рассказали в пресс-службе.

По данным URA.RU из собственных источников, мужчина находился под воздействием наркотических средств. Из полиции его госпитализировали в специализированную больницу.

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В Челябинске покупателей супермаркета «Магнит» напугал голый мужчина с ножом, который бегал по всему торговому залу. Его задержали сотрудники полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона. «Вечером 22 июля в отдел полиции „Тракторозаводский“ поступило сообщение о нахождении в магазине „Магнит“ на улице Зальцмана, 30 мужчины с предметом, похожим на нож. На место выезжали сотрудники полиции, злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть для установления обстоятельств», — рассказали в пресс-службе. По данным URA.RU из собственных источников, мужчина находился под воздействием наркотических средств. Из полиции его госпитализировали в специализированную больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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