Неадекватного посетителя магазина задержала полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске покупателей супермаркета «Магнит» напугал голый мужчина с ножом, который бегал по всему торговому залу. Его задержали сотрудники полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона.

«Вечером 22 июля в отдел полиции „Тракторозаводский“ поступило сообщение о нахождении в магазине „Магнит“ на улице Зальцмана, 30 мужчины с предметом, похожим на нож. На место выезжали сотрудники полиции, злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть для установления обстоятельств», — рассказали в пресс-службе.

По данным URA.RU из собственных источников, мужчина находился под воздействием наркотических средств. Из полиции его госпитализировали в специализированную больницу.