Роспотребнадзор: в РФ не заболевают оспой обезьян

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Океанариум Екатеринбурга, обезьяна, беличий саймири
В России нет новых подтвержденных случаев оспы обезьян Фото:
новость из сюжета
Оспа обезьян

Новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Ситуация находится на строгом контроле», — приводит ТАСС заявление ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что российское Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы.

Кроме того, в настоящий момент вспышка оспы обезьян объявлена ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Также RT писало о том, что оспа обезьян представляет высокий риск для Европы.

Всего на данный момент зарегистрировано более 16 тысяч случаев в мире, передает «Национальная служба новостей». В России оспа обезьян выявлена у одного человека, прилетевшего из Европы.

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Новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет. Об этом сообщает Роспотребнадзор. «Ситуация находится на строгом контроле», — приводит ТАСС заявление ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что российское Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы. Кроме того, в настоящий момент вспышка оспы обезьян объявлена ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Также RT писало о том, что оспа обезьян представляет высокий риск для Европы. Всего на данный момент зарегистрировано более 16 тысяч случаев в мире, передает «Национальная служба новостей». В России оспа обезьян выявлена у одного человека, прилетевшего из Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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