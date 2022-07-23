Роспотребнадзор: в РФ не заболевают оспой обезьян

В России нет новых подтвержденных случаев оспы обезьян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Оспа обезьян

Новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Ситуация находится на строгом контроле», — приводит ТАСС заявление ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что российское Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы.

Кроме того, в настоящий момент вспышка оспы обезьян объявлена ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Также RT писало о том, что оспа обезьян представляет высокий риск для Европы.

Всего на данный момент зарегистрировано более 16 тысяч случаев в мире, передает «Национальная служба новостей». В России оспа обезьян выявлена у одного человека, прилетевшего из Европы.