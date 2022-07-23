Роспотребнадзор: в РФ не заболевают оспой обезьян

Новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«Ситуация находится на строгом контроле», — приводит ТАСС заявление ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что российское Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы.
Кроме того, в настоящий момент вспышка оспы обезьян объявлена ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Также RT писало о том, что оспа обезьян представляет высокий риск для Европы.
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Новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет. Об этом сообщает Роспотребнадзор. «Ситуация находится на строгом контроле», — приводит ТАСС заявление ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что российское Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы. Кроме того, в настоящий момент вспышка оспы обезьян объявлена ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Также RT писало о том, что оспа обезьян представляет высокий риск для Европы. Всего на данный момент зарегистрировано более 16 тысяч случаев в мире, передает «Национальная служба новостей». В России оспа обезьян выявлена у одного человека, прилетевшего из Европы.