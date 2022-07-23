Россияне не поддались панике из-за заявления ВОЗ по оспе обезьян. «Бесполезная шайка»

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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, обезьяна, примат, зеленая мартышка
ВОЗ ввела режим ЧС в связи со вспышками оспы обезьян Фото:
новость из сюжета
Оспа обезьян

Российские пользователи социальных сетей не поверили в опасность распространения по миру оспы обезьян, несмотря на введение ВОЗ чрезвычайной ситуации из-за нее. Пользователи не паникуют и сомневаются в целесообразности данного действия.

Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Ранее в Роспотребнадзоре пояснили, что новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет — все под контролем. По мнению медиков, заболевание не может распространиться так же, как коронавирус, передает телеканал 360. Также URA.RU сообщало, что российское Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян, пишет «Ридус».

Пользователи довольно скептически относятся к данному решению ВОЗ
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Некоторые просто хотят, чтобы РФ это не коснулось
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Некоторые комментаторы продолжают не доверять ВОЗ
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Кто-то предпочитает спать крепче
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Мысли об ограничительных мерах во время пандемии COVID-19 еще не отпустили людей
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Некоторые пользователи категорично уверены, что от ВОЗ пользы нет
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Российские пользователи социальных сетей не поверили в опасность распространения по миру оспы обезьян, несмотря на введение ВОЗ чрезвычайной ситуации из-за нее. Пользователи не паникуют и сомневаются в целесообразности данного действия. Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Ранее в Роспотребнадзоре пояснили, что новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет — все под контролем. По мнению медиков, заболевание не может распространиться так же, как коронавирус, передает телеканал 360. Также URA.RU сообщало, что российское Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян, пишет «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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