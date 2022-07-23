Российские пользователи социальных сетей не поверили в опасность распространения по миру оспы обезьян, несмотря на введение ВОЗ чрезвычайной ситуации из-за нее. Пользователи не паникуют и сомневаются в целесообразности данного действия.
Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Ранее в Роспотребнадзоре пояснили, что новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет — все под контролем. По мнению медиков, заболевание не может распространиться так же, как коронавирус, передает телеканал 360. Также URA.RU сообщало, что российское Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян, пишет «Ридус».
Пользователи довольно скептически относятся к данному решению ВОЗ
Фото: скрин «ВКонтакет»
Некоторые просто хотят, чтобы РФ это не коснулось
Фото: скрин «ВКонтакет»
Некоторые комментаторы продолжают не доверять ВОЗ
Фото: скрин «ВКонтакет»
Кто-то предпочитает спать крепче
Фото: скрин «ВКонтакет»
Мысли об ограничительных мерах во время пандемии COVID-19 еще не отпустили людей
Фото: скрин «ВКонтакет»
Некоторые пользователи категорично уверены, что от ВОЗ пользы нет
Фото: скрин «ВКонтакет»
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Российские пользователи социальных сетей не поверили в опасность распространения по миру оспы обезьян, несмотря на введение ВОЗ чрезвычайной ситуации из-за нее. Пользователи не паникуют и сомневаются в целесообразности данного действия. Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Ранее в Роспотребнадзоре пояснили, что новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет — все под контролем. По мнению медиков, заболевание не может распространиться так же, как коронавирус, передает телеканал 360. Также URA.RU сообщало, что российское Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян, пишет «Ридус».