В ДТП пострадали два водителя и пассажирка иномарки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На первом километре автодороги Каменск-Уральский — Клевакинское (Свердловская область) 23-го июля в 14:15 произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД Каменска-Уральского.

«По предварительным данным, 51-летний водитель ГАЗ-3302, не справился с управлением и, пытаясь избежать столкновения, начал экстренно тормозить. Но аварии избежать не удалось — машина врезалась в Honda CR-V, которой управлял 57-летний водитель», — говорится в сообщении. В ДТП пострадали оба водителя и 54-летняя пассажирка иномарки.

Отмечается, что водитель Honda совершал обгон ГАЗ-3302 в разрешенном для этого месте. Все трое участника ДТП госпитализированы с различными степенями тяжести в больницу Каменска-Уральского. В данный момент по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД опрашивают очевидцев и составляют схему.

В ДТП пострадали оба водителя и пассажирка Honda Фото: пресс-служба ГИБДД Каменска-Уральского