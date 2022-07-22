22 июля 2022
21 июля 2022

На молодежный форум в ХМАО приедет украинская певица

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль
Елка родилась в Ужгороде на Украине Фото:

На открытии молодежного форума «Утро», который пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выступит певица Елка и музыкальная группа Dabro. Информация об этом появилась на официальной странице региона «ВКонтакте».

«Старт форума „Утро“ будет жарким! Самое молодежное событие Уральского Федерального округа откроют певица „Елка“ и музыкальная группа Dabro. Вход бесплатный, посетить концерт может любой желающий», — уточнили в паблике «Югра».

Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) родилась в Ужгороде на Украине. Однако с 2004 года исполнительница живет в России.

Ранее URA.RU рассказывало, что на молодежный форум «Утро» в ХМАО приедет делегация из города Макеевка (ДНР). Молодежь пригласила глава региона Наталья Комарова.

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На открытии молодежного форума «Утро», который пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выступит певица Елка и музыкальная группа Dabro. Информация об этом появилась на официальной странице региона «ВКонтакте». «Старт форума „Утро“ будет жарким! Самое молодежное событие Уральского Федерального округа откроют певица „Елка“ и музыкальная группа Dabro. Вход бесплатный, посетить концерт может любой желающий», — уточнили в паблике «Югра». Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) родилась в Ужгороде на Украине. Однако с 2004 года исполнительница живет в России. Ранее URA.RU рассказывало, что на молодежный форум «Утро» в ХМАО приедет делегация из города Макеевка (ДНР). Молодежь пригласила глава региона Наталья Комарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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