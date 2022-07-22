На молодежный форум в ХМАО приедет украинская певица

На открытии молодежного форума «Утро», который пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выступит певица Елка и музыкальная группа Dabro. Информация об этом появилась на официальной странице региона «ВКонтакте».
«Старт форума „Утро“ будет жарким! Самое молодежное событие Уральского Федерального округа откроют певица „Елка“ и музыкальная группа Dabro. Вход бесплатный, посетить концерт может любой желающий», — уточнили в паблике «Югра».
Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) родилась в Ужгороде на Украине. Однако с 2004 года исполнительница живет в России.
Ранее URA.RU рассказывало, что на молодежный форум «Утро» в ХМАО приедет делегация из города Макеевка (ДНР). Молодежь пригласила глава региона Наталья Комарова.
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