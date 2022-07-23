Тюменка потребовала Моора разобраться с ценами на продукты

Тюменка отметила, что цены на молоко местного производителя выросли на 15% (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Тюмени пожаловалась губернатору региона Александру Моору на рост цен в продуктовых магазинах. По ее словам, цены на местное молоко выросли на 15%. Об этом местная жительница сообщила в комментариях на странице главы региона в соцсетях.

«Господин Моор, когда же правительство займется контролем цен в продуктовых магазинах? На дворе лето, а цены на местное молоко выросли почти на 15%. В ТРЦ „Фаворит“ в магазине „Перекресток“ молоко „Ирбитское“ стоило 63,99 руб., стало 73,99», — написала Валентина Романова под постом Моора в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях на ситуацию отреагировал официальный аккаунт Тюменской области. «На данный момент принимаются все возможные меры, направленные на предотвращение необоснованного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары.<…> Федеральные торговые сети приняли на себя добровольные обязательства по ограничению наценок не более 5-10% от цены поставщиков на отдельные виды социально значимых продуктов питания», — ответил официальный аккаунт Тюменской области с представленной информацией от департамента потребительского рынка и туризма региона.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области сильно выросли цены на сахар, овощи и кондитерские изделия. В частности, по данным Тюменьстат, подорожало молоко и молочные продукты на 11,8%.