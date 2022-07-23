ПФР будет информировать россиян о дополнительной пенсии. Кто имеет на нее право?

24 июля 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Пенсионные накопления могут получить россияне 1967 года рождения и моложе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторым россиянам положена дополнительная пенсия, но негосударственные пенсионные фонды не информируют об этом получателей, поэтому ПФР возьмет эту обязанность на себя. Об этом сообщает «Российская газета». «У негосударственных пенсионных фондов, в которые россияне когда-то перевели накопительную часть пенсии, нет обязанности по уведомлению застрахованных лиц о наличии накоплений и о том, когда ими можно воспользоваться. ПФР возьмет эти обязанности на себя. Уведомления будут рассылаться через портал госуслуг», — сообщает «Российская газета». Право на пенсионные накопления есть у граждан 1967 года рождения и моложе. Также в эту категорию входят участники программы государственного софинансирования пенсий и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, направившие средства на будущую пенсию. Накопления могут перечислить в виде единовременной выплаты тем, у кого нет права на страховую пенсию. Также накопительная пенсия положена, когда ее сумма составляет не менее 5% размера страховой и накопительной пенсии. Обратиться за выплатой можно женщинам после 55 лет и мужчинам после 60 лет, сообщает деловое издание «Взгляд». Россиян будут информировать о наличии накопительной пенсии с 1 июля 2023 года. Проект федерального закона подготовили в Минтруда. Его согласовали с Минфином, Минэкономразвития, Центробанком и Пенсионным фондом России. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Некоторым россиянам положена дополнительная пенсия, но негосударственные пенсионные фонды не информируют об этом получателей, поэтому ПФР возьмет эту обязанность на себя. Об этом сообщает «Российская газета». «У негосударственных пенсионных фондов, в которые россияне когда-то перевели накопительную часть пенсии, нет обязанности по уведомлению застрахованных лиц о наличии накоплений и о том, когда ими можно воспользоваться. ПФР возьмет эти обязанности на себя. Уведомления будут рассылаться через портал госуслуг», — сообщает «Российская газета». Право на пенсионные накопления есть у граждан 1967 года рождения и моложе. Также в эту категорию входят участники программы государственного софинансирования пенсий и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, направившие средства на будущую пенсию. Накопления могут перечислить в виде единовременной выплаты тем, у кого нет права на страховую пенсию. Также накопительная пенсия положена, когда ее сумма составляет не менее 5% размера страховой и накопительной пенсии. Обратиться за выплатой можно женщинам после 55 лет и мужчинам после 60 лет, сообщает деловое издание «Взгляд». Россиян будут информировать о наличии накопительной пенсии с 1 июля 2023 года. Проект федерального закона подготовили в Минтруда. Его согласовали с Минфином, Минэкономразвития, Центробанком и Пенсионным фондом России.