Некоторым россиянам положена дополнительная пенсия, но негосударственные пенсионные фонды не информируют об этом получателей, поэтому ПФР возьмет эту обязанность на себя. Об этом сообщает «Российская газета».
«У негосударственных пенсионных фондов, в которые россияне когда-то перевели накопительную часть пенсии, нет обязанности по уведомлению застрахованных лиц о наличии накоплений и о том, когда ими можно воспользоваться. ПФР возьмет эти обязанности на себя. Уведомления будут рассылаться через портал госуслуг», — сообщает «Российская газета».
Право на пенсионные накопления есть у граждан 1967 года рождения и моложе. Также в эту категорию входят участники программы государственного софинансирования пенсий и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, направившие средства на будущую пенсию.
Накопления могут перечислить в виде единовременной выплаты тем, у кого нет права на страховую пенсию. Также накопительная пенсия положена, когда ее сумма составляет не менее 5% размера страховой и накопительной пенсии. Обратиться за выплатой можно женщинам после 55 лет и мужчинам после 60 лет, сообщает деловое издание «Взгляд».
Россиян будут информировать о наличии накопительной пенсии с 1 июля 2023 года. Проект федерального закона подготовили в Минтруда. Его согласовали с Минфином, Минэкономразвития, Центробанком и Пенсионным фондом России.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Некоторым россиянам положена дополнительная пенсия, но негосударственные пенсионные фонды не информируют об этом получателей, поэтому ПФР возьмет эту обязанность на себя. Об этом сообщает «Российская газета». «У негосударственных пенсионных фондов, в которые россияне когда-то перевели накопительную часть пенсии, нет обязанности по уведомлению застрахованных лиц о наличии накоплений и о том, когда ими можно воспользоваться. ПФР возьмет эти обязанности на себя. Уведомления будут рассылаться через портал госуслуг», — сообщает «Российская газета». Право на пенсионные накопления есть у граждан 1967 года рождения и моложе. Также в эту категорию входят участники программы государственного софинансирования пенсий и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, направившие средства на будущую пенсию. Накопления могут перечислить в виде единовременной выплаты тем, у кого нет права на страховую пенсию. Также накопительная пенсия положена, когда ее сумма составляет не менее 5% размера страховой и накопительной пенсии. Обратиться за выплатой можно женщинам после 55 лет и мужчинам после 60 лет, сообщает деловое издание «Взгляд». Россиян будут информировать о наличии накопительной пенсии с 1 июля 2023 года. Проект федерального закона подготовили в Минтруда. Его согласовали с Минфином, Минэкономразвития, Центробанком и Пенсионным фондом России.