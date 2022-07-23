Десять курганцев утонули во время купания с начала сезона

На курганских водоемах с начала лета погибли десять курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области число людей, утонувших во время купания, выросло до десяти. Об этом сообщили в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«С начала лета этого года на водных объектах Курганской области произошло 10 трагических случаев с гибелью граждан», — информирует паблик спасателей. Большинство случаев связано с купанием в необорудованных для этого водоемах.

Также спасатели отметили, что часто происшествия на воде связаны с купанием в нетрезвом виде. Помимо этого, не всегда соблюдаются меры предосторожности.

Спасатели просят жителей области купаться исключительно в разрешенных местах. Также родителям необходимо контролировать детей при купании и не отпускать их на водоемы без присмотра взрослых.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе с начала лета утонули восемь человек. Данная информация была оглашена пресс-службой ГУ МЧС при сообщении о профилактических мероприятиях на водоемах области.