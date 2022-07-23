23 июля 2022
22 июля 2022

Десять курганцев утонули во время купания с начала сезона

© Служба новостей «URA.RU»
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На курганских водоемах с начала лета погибли десять курганцев Фото:

В Курганской области число людей, утонувших во время купания, выросло до десяти. Об этом сообщили в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«С начала лета этого года на водных объектах Курганской области произошло 10 трагических случаев с гибелью граждан», — информирует паблик спасателей. Большинство случаев связано с купанием в необорудованных для этого водоемах.

Также спасатели отметили, что часто происшествия на воде связаны с купанием в нетрезвом виде. Помимо этого, не всегда соблюдаются меры предосторожности.

Спасатели просят жителей области купаться исключительно в разрешенных местах. Также родителям необходимо контролировать детей при купании и не отпускать их на водоемы без присмотра взрослых.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе с начала лета утонули восемь человек. Данная информация была оглашена пресс-службой ГУ МЧС при сообщении о профилактических мероприятиях на водоемах области.

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В Курганской области число людей, утонувших во время купания, выросло до десяти. Об этом сообщили в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «С начала лета этого года на водных объектах Курганской области произошло 10 трагических случаев с гибелью граждан», — информирует паблик спасателей. Большинство случаев связано с купанием в необорудованных для этого водоемах. Также спасатели отметили, что часто происшествия на воде связаны с купанием в нетрезвом виде. Помимо этого, не всегда соблюдаются меры предосторожности. Спасатели просят жителей области купаться исключительно в разрешенных местах. Также родителям необходимо контролировать детей при купании и не отпускать их на водоемы без присмотра взрослых. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе с начала лета утонули восемь человек. Данная информация была оглашена пресс-службой ГУ МЧС при сообщении о профилактических мероприятиях на водоемах области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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