В Курганской области утонули восемь человек

В Курганской области раскрыли статистику по утонувшим с начала лета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Восемь человек погибли в водоемах Курганской области за первую половину лета. Большая часть утонувших купались в неустановленных местах, многие были пьяны, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«С начала лета этого года на водных объектах Курганской области произошло восемь трагических случаев с гибелью граждан. Подавляющее большинство из них купалось на необорудованных пляжах, находилось в состоянии алкогольного опьянения и не соблюдало меры безопасности пребывания на водоемах», — рассказал в ведомстве.

В ГУ МЧС отмечают, что в регионе в усиленном режиме ведется профилактическая работа по обеспечения безопасности людей на водоемах, проверяются официальные пляжи и в несанкционированные места купания. В ходе одного из последних профилактических мероприятий инспекторы ГИМС пресекли опасное нахождение на берегу Тобола компании ребят, которые были без сопровождения взрослых.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам прошлой недели в Кургане утонули два человека, один из них в момент трагедии находился в состоянии алкогольного опьянения. 14 июля женщина утонула на пляже «Серебряный ручей» под Курганом. До этого стало известно, что в июне челябинские спасатели эвакуировали на сушу пару из Кургана, которая чуть не утонула, отправившись кататься на резиновой лодке по озеру Увильды (Челябинская область).

В июне 2021 года глава ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский рекомендовал курганским властям увеличить число официальных мест купания, чтобы снизить количество утонувших. Несмотря на это, в 2022 году в регионе планировали открыть 27 муниципальных мест отдыха у рек и озер — меньше, чем было в 2021 году.

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